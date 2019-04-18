Балтийский флот следит за группой кораблей НАТО

Организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также самолетов морской авиации.

Силы Балтийского моря вышли на дежурство в связи с заходом в Балтийское море в четверг группы из четырех кораблей НАТО. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

В ее состав входят эсминец ВМС США «Грейвли» и фрегаты ВМС Польши «К. Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон».

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО. В назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», самолетов морской авиации», — говорится в сообщении.

С начала года силы Балтфлота уже неоднократно приступали к подобным действием в связи с появлением на Балтике кораблей НАТО. Так, 21 января 2019 года эсминец «Грейвли» совместно с однотипным эсминцем «Портер» класса «Арли Берк» уже заходил в Балтийское море. Тогда за американскими кораблями следили корветы Балтийского флота «Бойкий» и «Сообразительный». 26 февраля «Грейвли» вновь зашел на Балтику.

Источник: ТАСС