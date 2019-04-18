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Балтийский флот следит за группой кораблей НАТО

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Балтийский флот следит за группой кораблей НАТО

В ее состав входят эсминец ВМС США «Грейвли» и фрегаты ВМС Польши «К. Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон».

18.04.2019 Фото: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Mark Andrew Hays Нет комментариев
 
Балтийский флот следит за группой кораблей НАТО

Эсминец ВМС США «Грейвли»

Организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также самолетов морской авиации.

Силы Балтийского моря вышли на дежурство в связи с заходом в Балтийское море в четверг группы из четырех кораблей НАТО. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
В ее состав входят эсминец ВМС США «Грейвли» и фрегаты ВМС Польши «К. Пуласки», ВМС Турции «Гекова» и ВМС Испании «Хуан де Бурбон».

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО. В назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», самолетов морской авиации», — говорится в сообщении.

С начала года силы Балтфлота уже неоднократно приступали к подобным действием в связи с появлением на Балтике кораблей НАТО. Так, 21 января 2019 года эсминец «Грейвли» совместно с однотипным эсминцем «Портер» класса «Арли Берк» уже заходил в Балтийское море. Тогда за американскими кораблями следили корветы Балтийского флота «Бойкий» и «Сообразительный». 26 февраля «Грейвли» вновь зашел на Балтику.

Источник: ТАСС


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