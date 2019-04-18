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Пенсия многодетной вдовы в 8814 рублей лишает ее компенсации за коммуналку в Бердске

Пенсия для бердчанки — единственный источник доходов. Но все что она получает свыше данной суммы, является дополнительным доходом и высчитывается из пенсии.

18.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пенсия многодетной вдовы в 8814 рублей лишает ее компенсации за коммуналку в Бердске

Если бердчане получают пенсию с федеральной социальной доплатой, то могут не рассчитывать на дополнительные средства компенсации услуг ЖКХ

Высчитывают из пенсии по потере кормильца сумму полученной компенсации за жилищно-коммунальные услуги у многодетной матери из Бердска.

Деньги дали…и забрали

— Как у многодетной матери у меня есть льготы в размере 30% на оплату коммунальных услуг. Я живу в частном доме. Поэтому льгота распространяется на уголь, свет, воду и вывоз мусора. В настоящее время соцзащита рассматривает это не как льготу, а как компенсацию жилищно-коммунальных услуг. У меня как получателя пенсии по потере кормильца другого дохода нет. Сейчас размер пенсии составляет 8814 рублей. Это вместе с федеральной социальной доплатой. Сама пенсия небольшая, 3200, а остальное к 8814 рублям — социальная доплата. Я получаю эту пенсию, с нее оплачиваю коммунальные услуги. Например, покупаю уголь на 6000 рублей, рассчитываюсь за него полностью. Гортоп подает данные в отдел пособий и социальных выплат. И мне соцзащита возвращает 2000 на карту. Сведения о данной компенсации передают в Пенсионный фонд. И получается, что это мой дополнительный доход. Следовательно, со следующей пенсии, с федеральной социальной доплаты, эта сумма высчитывается, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Петровна.

Ежемесячно с федеральной доплаты бердчанки удерживается около 500 рублей. Сумма компенсации, которую она получила за коммунальные услуги.

Примерно три года назад, как рассказала Светлана, она приходила в РКЦ и платила за коммунальные услуги уже с учетом льготы. Как только льгота превратилась в компенсацию ЖКУ, эту сумму стали удерживать из пенсии.

— Вот такая у нас поддержка многодетных семей. А ведь эту льготу я получала бы независимо от того, есть у меня доход или нет. Родила троих детей — получи скидку. Даже если я получала бы 50 000 рублей, я получала бы компенсацию за ЖКУ. Теперь у меня остались такие льготы: бесплатное питание для детей в школе, материальная помощь в размере 2000 к 1 сентября, льготная очередь в детсад. Получается, что я получила пенсию, заплатила за коммуналку, мне вернули компенсацию. Посчитали, что я обогатилась, и со следующей пенсии высчитали размер компенсации. Получается — дали и забрали. В чем тогда заключается поддержка многодетной семьи? — недоумевала Светлана.

В рамках закона

Ситуацию комментирует заместитель начальника Управления пенсионного фонда по Бердску Татьяна Кусова:

— С 2019 года прожиточный уровень жизни пенсионера составляет 8814 рублей. Если пенсию по потере кормильца назначили ниже этой сумму, допустим, 7000 рублей, то гражданину устанавливается федеральная социальная доплата в размере 1814 рублей. Размер федеральной социальной доплаты зависит от всех доходов, которые получает человек. В этот доход входят и меры социальной поддержки населения, в том числе и сумма, которую выплачивает соцзащита. Поэтому размер федеральной социальной доплаты всегда будет варьироваться. Например, 7000 рублей пенсия, 1000 рублей доплачивает соцзащита. Данные суммы складываются, и от 8814 рублей отнимается 8000 рублей. Человек получит доплату 814 рублей.

В следующем месяце и мера социальной поддержки составляет не 1000, а 800 рублей, тогда федеральная социальная доплата будет равна 1014 рублям.

Если пенсионер получает страховую пенсию выше прожиточногоминимума, то федеральная социальная доплата ему не устанавливается. И средства получаемые им в качестве материальной поддержки от социальной защиты Пенсионным фондом не учитываются.


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