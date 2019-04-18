На майские праздники россияне поедут в Крым

Лимузин к трапу самолета, собственный камердинер и самая дорогая в Крыму вилла или же поездка на автобусе к хостелу на побережье? Весной в Крыму можно отдохнуть с любым бюджетом и найти условия по душе. В преддверии майских каникул РИА Новости Крым подготовил материал о том, во сколько в период майских праздников обойдется самый дорогой и самый дешевый уикенд на двоих на полуострове.

Почти лето

Крымский полуостров считается великолепным местом для отдыха. Многочисленных туристов привлекают природа, чистый воздух, горы и, конечно, Черное море. Климат вполне благоприятный для отдыха, восстановления сил и лечения. Невзирая на то, что традиционный купальный сезон в Крыму открывается в июне, погоду на полуострове весной вполне уже можно назвать курортной. Случается, правда, и «гроза в начале мая», поэтому наряду с купальником, плавками и кремом от загара не забудьте взять с собой дождевик и зонт. Итак, о погоде. Днем температура воздуха в городах полуострова достигает 20-25 градусов, правда, ночи в последний месяц весны еще прохладные – в пределах +10. В мае число ясных дней заметно больше дождливых. Пожалуй, самые солнечные города в это время – Ялта и Севастополь, там туристы купаются в лучах небесного светила большую часть месяца. Однако, увы, пока только в них. По крайней мере, в начале месяца — море здесь еще прохладное и отдыхающим удастся разве что погулять по волнам и немного поплескаться. Зато к концу мая оно уже прогревается до +18…+20 градусов, и те, кто продлит свой отдых на полуострове до последней декады завершающего весеннего месяца, смогут сделать первые черноморские заплывы.

Дорого и престижно

Самолетом, автомобилем, автобусом – как добраться на полуостров каждый решает сам. Большинство «соседей» – туристов из близлежащих Краснодарского края и Ростовской области — предпочитают ехать на машине, но те, кто не хочет ни на чем экономить, разумеется, выберут самолет. По оценкам экспертов, большинство гостей едут Крым из российской столицы, поэтому анализировать стоимость уикенда будем с расчетом приезда из Москвы. Итак, в разгар курортного сезона прямой перелет уровня «люкс» из столицы страны в столицу Крыма и обратно обойдется в 143 тысячи рублей на двоих. Два с половиной часа в небе в качестве пассажиров бизнес-класса – и туристы уже в новом терминале аэропорта «Симферополь». Любители отдохнуть по-царски вряд ли захотят самостоятельно нести вещи и испытывать какой-либо дискомфорт, поэтому прибегнут к услугам бизнес-зала. Это – 8 тысяч на двоих.

Далее – трансфер. Сейчас в симферопольском аэропорту есть своя диспетчерская служба такси с автомобилями различного класса и приятными ценами. В крымские города машинами бизнес-класса водители готовы доставить пассажиров за 3-6 тыс. рублей, в зависимости от удаленности региона от аэропорта. Однако если уж такси – сервис не надлежащего уровня, то вполне можно заранее озаботиться услугами трансфера и вызвать в аэропорт автомобиль. Для шикарного майского уикенда, не стесненного денежным лимитом, достойным вариантом станет лимузин – он вместе с опрятным и услужливым водителем будет ждать у дверей аэропорта. Уложит багаж и по желанию туриста, решившего лично увидеть лучшее из лучшего, возьмет курс на самую элитную резиденцию Крыма.

Итак, поездка до самого престижного отеля, что находится на ЮБК в Большой Ялте, обойдется минимум 10 тыс рублей. С комфортом и даже под бокал шампанского водитель доставит до лучшей виллы премиум-класса, оборудованной сверхсовременной системой «Умный дом». Проще говоря, управлять двухэтажной фазендой можно автоматически. VIP-гостей встретит вышколенный персонал – отдых в этом отеле не из дешевых, поэтому и сервис соответствующий. Гостям предлагается услуга личного батлера (ассистент и помощник) — настоящего волшебника, готового взять на себя все заботы гостей, чтобы дать им максимально отдохнуть и ощутить гостеприимство отельного комплекса.

Просторная уединенная вилла площадью 1000 кв м, с личным бассейном, СПА- и фитнес-зоной, электрокарами для перемещения по территории парка и питанием по системе «все включено» обойдется в 500 тыс рублей в сутки, то есть провести там майский уикенд «встанет» в миллион рублей.

Как отдыхать в Крыму и не попробовать местную кухню? Можно пообедать или отужинать в одном из элитных заведений Ялты. Так, например, два лучших элитных ялтинских ресторана предлагают гостям отведать самые разнообразные блюда черноморской и грузинской кухни, приготовленные по авторским рецептам. Такой поход обойдется ориентировочно в 5 тыс рублей на двоих. Однако Крым – это не только море и отельный сервис с разнообразной кухней, но и обилие достопримечательностей.

Поэтому туристы, которые не экономят на отдыхе, могут арендовать автомобиль и отправиться на осмотр ярких мест полуострова. Машина представительского класса с шофером обойдется, в среднем, в 3 тыс. рублей в час. Посещение дворцов и парков полуострова — порядка 700 рублей на двоих, за индивидуальную экскурсию для двоих придется выложить несколько тысяч рублей. После посещения культовых объектов неплохо было бы отдохнуть и увидеть красоты Крыма с другой стороны – с моря.

Пройти вдоль побережья на красивой моторной яхте и организовать пикник в открытом море – отличное дополнение крымскому турне. Пятичасовая аренда «морской красавицы» с просторным салоном, белоснежными каютами и профессиональным экипажем обойдется в 378 тыс рублей. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Крым – идеальное место для сказочного романтичного уикенда. И если нет лимита в деньгах и вы хотите «протестировать» лучшие туристические услуги и предложения, то двухдневный отдых премиум-класса на двоих обойдется приблизительно в 1,5 млн рублей. За эти деньги вы получите максимум комфорта и положительных ощущений.

Дешево и с огоньком

Крымские курорты доступны не только тем, кто живет «на широкую ногу». Регионы готовы предложить гостям незабываемые выходные за символическую сумму, причем, выгодным может быть все — транспорт, размещение, питание и развлечения. Главное знать, как подойти к организации уикенда.

Итак, экономить можно начинать уже с самого начала путешествия и воспользоваться не перелетом, а автобусом. Из Москвы в Симферополь и обратно на двоих билеты обойдутся в 8 тыс рублей. Правда, в дороге придется провести более суток, однако это в четыре раза выгоднее самого дешевого авиаперелета эконом-класса (в обе стороны 33 тыс рублей). По прибытию в Крым предстоит переезд в один из курортных регионов, где и планируется провести майские выходные. Разумеется, самым известным и популярным направлением среди туристов является Ялта и пригородные южнобережные поселки, поэтому направляемся туда, в самое сердце курортного полуострова.

Итак, добраться от автостанции Симферополя до Ялты можно на троллейбусе за 370 рублей на двоих. Время в пути – в районе 2-х часов. Чуть дороже, зато на полчаса короче, автобусный маршрут – в районе 400-450 рублей на двоих. Оба вида транспорта прибывают на ялтинский автовокзал и дальнейшее перемещение по городу возможно на такси, пешком либо на маршрутках. Цена проезда на общественном транспорте – от 14 до 17 рублей. Если задаться целью сэкономить, то снимать жилье лучше в частном секторе, хостелах или гостевых домах. Разумеется, без питания. В среднем, два койко-места в ялтинском хостеле обойдутся в 700 рублей в сутки или 1400 за оба дня проживания. Это размещение в общем номере со всеми удобствами на 6-8 человек, с хорошими условиями и месторасположением.

Чуть дороже обойдется обособленное жилье – стандартную однокомнатную квартиру можно снять за 800 рублей в сутки, то есть 1600 за уикенд. Во столько же «выльется» эконом-номер в маленькой частной гостинице. Сразу стоит оговорить, что бюджетные варианты размещения находятся, как правило, в 15-20 минутах ходьбы от моря и имеют минимальный пакет удобств.

Далее на повестке дня – вопрос организации питания. Если отдыхающие заселяются в квартиру или во времянку, то там кухня есть и можно готовить самостоятельно из купленных в магазине продуктов. При размещении в номер и хостеле о еде придется подумать отдельно. Благо, Ялта – это город, где точки общепита есть практически на каждом шагу. Выбор мест с различной ценовой политикой огромен, особенно в майские праздники – именно к ним начинают работать многие закрытые в межсезонье объекты. Молодежь, как правило, предпочитает фастфуд – и этого «добра» здесь предостаточно. Бургеры или хот-доги, шаурма или сосиска в лаваше, картошка фри или wok-блюда — в среднем на человека перекусить «по-быстрому» обойдется в 250-300 рублей. Альтернатива фастфуду — столовые, коих в курортной Ялте также предостаточно. Так, комплексный завтрак там обойдется на двоих в 300 рублей, обед и ужин – в 400 рублей. То есть «средний чек» на день составит 1100 рублей на двоих.

Если ходить по кафе и столовым желания нет, можно вполне устроить пикник на двоих там, где душе угодно. Доставка еды возможна в любое место курортного города. Такой перекус – суши, блюда кухни-wok или бургеры – также стоит в пределах 300-400 рублей на двоих. А теперь о развлечениях. Не будете же вы просто сидеть в номере и есть?

Первая и главная достопримечательность Ялты – ее набережная. Причалы с катерами, пальмы, памятники, десятки магазинов и красивых ресторанчиков — здесь стоит побывать хотя бы раз. Прогулка абсолютно бесплатна, а впечатлений масса.

Не менее интересны для посещения Воронцовский и Массандровский дворцы, которые находятся в непосредственной близости к курортному городу. Добраться максимально близко можно на пригородном общественном транспорте, немного пройти пешком – и вы уже на пороге ландшафтных великолепий. Экскурсия по каждому из дворцов обойдется в 700 рублей на двоих (студентам и пенсионерам – 400 рублей на двоих). Посетить оба объекта с экскурсией для некоторых туристов несколько затратно, поэтому можно сделать «ход конем»: один из дворцов посмотреть, что называется, изнутри, с экскурсией, а второй – снаружи. К слову, обзорная пешеходная экскурсия с рассказом о парковом комплексе и дворце стоит 200 рублей на двоих. Тогда посещение обоих объектов обойдется менее чем в 1000 рублей.

Ну и куда же без моря – не только богатым туристам хочется лицезреть неповторимый крымский берег со стороны. Осмотреть Южнобережье можно за вполне «подъемные» деньги. Экскурсия вдоль побережья на катере к Ласточкиному гнезду – визитной карточке полуострова — стоит 1000 рублей на двоих. В эту стоимость входит 2,5 часа прогулки мимо дворцов Кичкинэ и Ливадийского, величественных гор Ай-Петри, Могаби и скалы Парус. Катер причаливает у Ласточкиного гнезда и дает возможность туристам погулять у этого знаменитого на весь мир объекта. Незабываемые впечатления гарантированы.