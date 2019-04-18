Запрещено жарить шашлыки и разводить костры с 19 апреля в Бердске

Постановлением губернатора №117 от 17 апреля установлено начало пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2019 году.

В соответствии с постановлением, пожароопасный сезон установлен:

– с 19.04.2019 на территории Баганского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов, в городах Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области;

– с 22.04.2019 на территории Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Убинского, Чановского районов Новосибирской области;

– с 26.04.2019 на территории Кыштовского, Северного районов Новосибирской области.

По информации министерства природных ресурсов и экологии региона, более 4 тысяч человек и 2 тысяч единиц техники в территориях Новосибирской области уже приведены в готовность – это силы и средства лесопожарных и аварийно-спасательных формирований, органов местного самоуправления. На предупреждение и тушение лесных пожаров в Новосибирской области в предстоящем сезоне будет направлено более 115 млн рублей за счет средств областного и федерального бюджетов, а также лесопользователей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 19 апреля инспекторы бердского отдела надзорной деятельности будут постоянно осуществлять рейды и наказывать как шашлычников, так и поджигателей.