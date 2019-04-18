Скончался водитель ВАЗа в ДТП со Scania на трассе Р-256 под Бердском

В Искитимском районе произошло ДТП с гибелью человека, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области. Об этом происшествии в районе с. Лебедевка, писал «Курьер. Среда. Бердск».

18 апреля в 8.00 на 49-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» водитель автомобиля ВАЗ-2104, следовавший в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Скания», двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель «Жигулей», возраст которого уточняется, скончался на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

После этого МЧС объявило об ограничении проезда по трассе Р-256 из-за непогоды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».