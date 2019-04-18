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Участников ЛГБТ-акции с заклеенными ртами задержали в Петербурге

Среди задержанных четверо несовершеннолетних. Акция «День молчания» была посвящена жертвам гомофобии и замалчиванию проблем гомосексуалистов.

18.04.2019 Фото: twitter.com/merr1k 2 коммент.
 
Участников ЛГБТ акции с заклеенными ртами задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала как минимум 11 участников акции «День молчания» против замалчивания проблем ЛГБТ-сообщества, среди них один несовершеннолетний. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Участница акции Елизавета Асташова рассказала Дождю, что были задержаны 12 активистов, среди них четверо несовершеннолетних. Они несколько часов находятся в автозаке около 28-го отделения полиции, их оттуда не выпускают. В машине нет света и отопления, ее не проветривают.

Сначала участники акции по очереди стояли в одиночных пикетах у Гостиного двора. Последнего из них, Даниила Максименко, задержали. Оставшиеся активисты с заклеенными ртами пошли в сторону собора Спас на Крови, у них не было в руках флагов или плакатов. По пути их начали задерживать.

Максименко рассказал «ОВД-Инфо», что среди участников акции был «провокатор» — он «куда-то названивал». Активист предположил, что он звонил в полицию и оставлял сообщения о происшествиях, на которые должны реагировать полицейские. При этом он же «говорил сотрудникам полиции, что делать».

Фотограф Давид Френкель рассказал, что акция была посвящена жертвам гомофобии. По его информации, одного из участников акции ударил проходивший мимо мужчина, его задержали.

Источник: tvrain.ru


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Кормить этих участников только селедкой с молоком, чтоб знали, что у человека для чего.
    И на лесоповал, чтоб знали как выглядят нормальные мужики, а не это крашеное.

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  2. Аноним

    Надо было им ещё и нос заклеить! :-D :-D :-D :-D

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