Фото ул. Суворова середины 20-го века нашел в архиве житель Бердска

Инспекторов ДПС не хватает на дорогах Новосибирской области
Вернуть систему распределения после вузов хотят россияне
Медведев продлил «дачную амнистию» до 1 марта 2020 года
Подарить землю для ремонта ул. Первомайской просит частников власть Бердска
Путин не попал в рейтинг самых влиятельных людей по версии Time
Скончался водитель ВАЗа в ДТП со Scania на трассе Р-256 под Бердском
Расписание автобусов на Радоницу до кладбища Бердска
Участников ЛГБТ-акции с заклеенными ртами задержали в Петербурге
Вице-спикером горсовета выбрали брата бизнесмена Голубева депутаты Бердска