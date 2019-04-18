Фото ул. Суворова середины 20-го века нашел в архиве житель Бердска

В рубрику «Сообщи свою новость» бердчанин прислал фото Бердска прошлого века. По его предположению, на старой фотографии ул. Суворова примерно середины 1960-х годов 20 века.

«Курьер. Среда. Бердск» ведет рубрику «Бердск. 20 век», в которой рассказывает, как выглядел в то время город, сравнивает, как изменился его облик. Ждем ваших архивных фото и воспоминаний о Бердске из прошлого века.