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Фото ул. Суворова середины 20-го века нашел в архиве житель Бердска

За 60 лет улица кардинально изменилась. Поделитесь и вы фотографиями старого города.

18.04.2019 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свою новость» бердчанин прислал фото Бердска прошлого века. По его предположению, на старой фотографии ул. Суворова примерно середины 1960-х годов 20 века.

Фото ул. Суворова середины 20 го века нашел в архиве житель Бердска

Бердск. Ул. Суворова

«Курьер. Среда. Бердск» ведет рубрику «Бердск. 20 век», в которой рассказывает, как выглядел в то время город, сравнивает, как изменился его облик. Ждем ваших архивных фото и воспоминаний о Бердске из прошлого века.


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