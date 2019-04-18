Медведев: Бедных в России почти 19 миллионов…

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных. Такие данные он привел в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за 2018 год.

«Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны», — сказал глава правительства.

Медведев добавил, что бедность «разная», и ее причины у каждого свои. По его словам, с каждым случаем бедности необходимо отдельно разбираться и искать конкретные методы работы.

Для эффективности государственной поддержки нужно обращать внимание не только на доходы, но и на расходы бедных семей, отметил премьер.

Кроме того, Медведев затронул тему пенсионного обеспечения. Нынешний размер выплат, по его словам, далек от того, чтобы обеспечить пенсионерам достойную жизнь.

«Достойная и интересная жизнь — это еще и вопрос денег», — отметил он.

Также глава правительства высказался об оказании помощи многодетным семьям и пособии по уходу за детьми. Он попросил депутатов Госдумы активнее подключиться к работе над законодательными изменениями, которые позволят выплачивать многодетным семьям на погашение ипотечных долгов 450 тысяч рублей.

Также кабинет министров готов с 2020 года увеличить пособие по уходу за ребенком после наступления возраста 1,5 лет. Медведев отметил, что оно должно стать весомой добавкой в семейный бюджет.

Премьер-министр в среду почти четыре часа общался с депутатами, представляя отчет правительства. Спикер Вячеслав Володин оценил отчет как «взвешенный и конкретный разговор».

Источник: РИА Новости