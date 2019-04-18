Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных. Такие данные он привел в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров за 2018 год.
«Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны», — сказал глава правительства.
Медведев добавил, что бедность «разная», и ее причины у каждого свои. По его словам, с каждым случаем бедности необходимо отдельно разбираться и искать конкретные методы работы.
Для эффективности государственной поддержки нужно обращать внимание не только на доходы, но и на расходы бедных семей, отметил премьер.
Кроме того, Медведев затронул тему пенсионного обеспечения. Нынешний размер выплат, по его словам, далек от того, чтобы обеспечить пенсионерам достойную жизнь.
«Достойная и интересная жизнь — это еще и вопрос денег», — отметил он.
Также глава правительства высказался об оказании помощи многодетным семьям и пособии по уходу за детьми. Он попросил депутатов Госдумы активнее подключиться к работе над законодательными изменениями, которые позволят выплачивать многодетным семьям на погашение ипотечных долгов 450 тысяч рублей.
Также кабинет министров готов с 2020 года увеличить пособие по уходу за ребенком после наступления возраста 1,5 лет. Медведев отметил, что оно должно стать весомой добавкой в семейный бюджет.
Премьер-министр в среду почти четыре часа общался с депутатами, представляя отчет правительства. Спикер Вячеслав Володин оценил отчет как «взвешенный и конкретный разговор».
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Медведев: Бедных в России почти 19 миллионов…
— И это наша заслуга, что у них нет денег, а они всё держатся!!!
1 0