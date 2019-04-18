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Расписание автобусов на Радоницу до кладбища Бердска

Предусмотрены рейсы автобуса №2 не только в Родительский день 7 мая, но и 4 и 5 мая, а также 16 июня. Льготы действительны.(РАСПИСАНИЕ)

18.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Расписание автобусов на Радоницу до кладбища Бердска

В Радоницу на новом кладбище Бердска

В Радоницу, которая в этом году приходится на 7 мая, жители Бердска имеют возможность съездить на кладбище на автобусах №2-М «Микрорайон — Кладбище» и №2-В «Вокзал — Кладбище». Кроме того, рейсы будут организованы 4 и 5 мая, а также 16 июня.На автобусах действуют льготы.

Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам № 2-М «Микрорайон — Кладбище»

 

Пункт отправления

1

2

3

4

5

6

1

Черемушки

7-30

8-30

9-30

10-30

11-30

12-30

Кладбище

8-00

9-00

10-00

11-00

12-00

13-00

2

Черемушки

7-45

8-45

9-45

10-45

11-45

12-45

Кладбище

8-15

9-15

10-15

11-15

12-15

13-15

3

Черемушки

8-00

9-00

10-00

11-00

12-00

13-00

Кладбище

8-30

9-30

10-30

11-30

12-30

13-30

4

Черемушки

8-15

9-15

10-15

11-15

12-15

13-15

Кладбище

8-45

9-45

10-45

11-45

12-45

13-45

07 мая 2019

Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам

2-В «Вокзал — Кладбище»

04,05 мая и 16 июня 2019 года

 

Пункт отправления

1

2

3

  

4

5

6

1

Вокзал

8-00

9-00

10-00

обед

12-00

13-00

14-00

Кладбище

8-30

9-30

10-30

12-30

13-30

14-30

2

Вокзал

8-30

9-30

10-30

обед

12-30

13-30

14-30

Кладбище

9-00

10-00

11-00

13-00

14-00

15-00
 

Пункт

отправления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Вокзал

7-30

8-26

9-22

обед

11-14

12-10

13-06

14-02

14-58

15-54

16-50

Кладбище

7-58

8-54

9-50

11-42

12-38

13-34

14-30

15-26

16-22

17-18

2

Вокзал

7-38

8-34

9-30

10-26

обед

12-18

13-14

14-10

15-06

16-02

16-58

Кладбище

8-06

9-02

9-58

10-54

12-46

13-42

14-38

15-34

16-30

17-26

3

Вокзал

7-46

8-42

9-38

10-34

11-30

обед

13-22

14-18

15-14

16-10

17-06

Кладбище

8-14

9-10

10-06

11-02

11-58

13-50

14-46

15-42

16-38

17-34

4

Вокзал

7-54

8-50

9-46

обед

11-38

12-34

13-30

14-26

15-22

16-18

17-14

Кладбище

8-22

9-18

10-14

12-06

13-02

13-58

14-54

15-50

16-46

17-42

5

Вокзал

8-02

8-58

9-54

10-50

обед

12-42

13-38

14-34

15-30

16-26

17-22

Кладбище

8-30

9-26

10-22

11-18

13-10

14-06

15-02

15-58

16-54

17-50

6

Вокзал

8-10

9-06

10-02

10-58

11-54

обед

13-46

14-42

15-38

16-34

17-30

Кладбище

8-38

9-34

10-30

11-26

12-22

14-14

15-10

16-06

17-02

17-58

7

Вокзал

8-18

9-14

10-10

11-06

12-02

12-58

обед

14-50

15-46

16-42

17-38

Кладбище

8-46

9-42

10-38

11-34

12-30

13-26

15-18

16-14

17-10

18-06

07 мая 2019


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