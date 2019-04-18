Коммунальная авария: Отключат холодную и горячую воду в центре Бердска

По сообщению бердского Комбината бытовых услуг, в четверг вечером останутся вообще без воды несколько жилых домов и и детских учреждений на улицах Ленина, Горького и Вокзальной. КБУ собирается устранять коммунальную аварию.

-В связи с устранением дефекта на водоводе диаметром 500 мм по адресу: ул.Горького, 3 (в районе ЦТП-11) будет прекращена подача холодной и горячей воды у потребителей от ЦТП-11 и ЦТП-12, — сообщили в КБУ.

Под отключение попадают ул.Вокзальная, 50А, ул. Вокзальная, 52, ул. Ленина, 83, 85, 87, 89, ул. Герцена, 6, ул. Горького, 1, 3, детский сад №17, лицей №6, спортшкола.

Предположительно, устранять аварию начнут с 23.00 сегодня, 18 апреля. Окончание ремонтных работ неизвестно — до устранения. Подвоз воды жителям обезвоженных домов будет организован, уточнили в КБУ.