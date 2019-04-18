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Зима со снегопадом и метелями пришла 18 апреля в Бердск

Температура в четверг понизится до минус 9 градусов. Но синоптики предсказывают скорое возвращение весны. Уже на выходных воздух прогреется до 6-7 градусов тепла.(ВИДЕО)

18.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Зима со снегопадом и метелями пришла 18 апреля в Бердск

Заметает зима…

Вернулась зима 18 апреля в Бердск. С утра валит снег. Дует сильный ветер. Кое-где уже появляются сугробы. Пока на улице минус 4 градуса, но синоптики обещают, что температура опустится в четверг до 9 градусов мороза.

Но весна вернется в Бердск уже 19 апреля. По прогнозам синоптиков, в пятницу снегопад прекратиться, столбик термометра поднимется до +4.

В выходные, 20 и 21 апреля, еще больше потеплеет — днем до плюс 6-7 градусов. Хотя ночью еще будет стоять минусовая температура.

С понедельника, 22 апреля, весна начнет разбег. С каждым днем будет становиться все тплее. На следующей неделе в Бердске воздух прогреется до 13 градусов со знаком «плюс».

Зима со снегопадом и метелями пришла 18 апреля в Бердск

18 апреля 2019 год в Бердске


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(1) Комментарий

  1. evro

    Надо повторить проводы зимы. Видать плохо прводили:)

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