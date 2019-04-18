На вредном и опасном производстве трудится каждый пятый россиянин

Допустимые условия труда существуют на 79% рабочих мест в России, в то время как на 21% мест работать вредно и опасно. Это следует из материалов Минтруда о результатах проверки условий труда в РФ.

«Рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда — 79%. Рабочих мест с вредными и опасными условиями труда — 21%», — говорится в документе.

Отмечается, что всего было проверено 26,5 млн рабочих мест. Вредные условия труда зафиксированы на 20,8% рабочих мест. Из них 10,7% (2,8 млн мест) — условия труда, при которых на работника воздействуют вредные производственные факторы, но впоследствии организм восстанавливается, 8,6% (2,2 млн мест) — условия труда, при которых воздействие опасных производственных факторов приводит к возникновению профессиональных заболеваний легкой степени тяжести.

На 366,2 тыс. рабочих мест (1,4%) условия труда приводят к появлению заболеваний легкой и средней степени тяжести с последующей потерей трудоспособности, в 0,1% (23,8 тыс. мест) — к развитию тяжелых форм заболеваний. Опасные условия труда зафиксированы на 36,7 тыс. рабочих мест (0,2%).

Источник: ТАСС