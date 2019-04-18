На вредном и опасном производстве трудится каждый пятый россиянин

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ЖЫть вообще вредно! Мясо вредно, соль, сахар, хлеб, молоко, картошка, макароны, соленья-варенья — всё вредно!
Вот ещё и вегетарианство оказалось вредным!
«Новое исследование, проведенное австрийскими учеными из Медицинского университета Граца, развеяло мифы о пользе вегетарианства. Исследование показало, что вегетарианцы чаще, чем люди питающиеся полноценно, посещают врачей, чаще страдают хроническими заболеваниями, тревожными расстройствами психики и депрессиями. Они в 2 раза чаще страдают от аллергии, на 50% чаще болеют раком, на их долю приходится на 50% больше сердечных приступов. Вегетарианцы, как правило, уверены в пользе своей диеты для здоровья. Они физически более активны, пьют меньше алкоголя и меньше курят. Обычно их индекс массы тела (ИМТ) ниже, чем у тех, кто употребляет мясо. Но вегетарианская диета, характеризующаяся низким потреблением насыщенных жиров и холестерина, включающая в себя повышенное потребление фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, как оказалось несет повышенный риск рака, аллергии и нарушений психического здоровья. «Наше исследование показало, что австрийские взрослые, которые применяют вегетарианскую диету, менее здоровы (в плане рака, аллергии и психических расстройств), имеют более низкое качество жизни, а также чаще нуждаются в медицинской помощи». В исследовании, проводившемся с мая 2013 по январь 2014 года, приняло участие 1320 человек, 40% участников были младше 30 лет. Исследователи предположили, что такие результаты могут быть связаны с тем, что вегетарианцами становятся люди с плохим здоровьем, которые надеются его таким образом улучшить. Однако сами участники этого не подтвердили. Однозначно, это исследование подтвердило тот факт, что вегетарианская диета не делает людей более здоровыми. По мнению ученых, результаты их исследований показали, что»Австрия по-прежнему нуждается в сильной программе общественного здравоохранения для снижения рисков для здоровья, связанных с факторами питания».
Источник: https://pohudeu.com/health/vegetarians-often-get-sick-and-have-a-lower-quality-of-life-than-people-eating-full/
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