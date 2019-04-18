Частый пульс назвали признаком преждевременной смерти у мужчин

Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. К такому выводу пришли шведские медики, сообщает портал MedicalXpress.

С 1973 года ученые проводили исследование с участием 798 мужчин, родившихся в 1943 году в шведском городе Гетеборге. Каждый доброволец заполнил анкету, в которой рассказал об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье.

Затем специалисты разделили их на четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55—65, 65—75 и более 75 ударов в минуту.

Исследователи выяснили, что многие мужчины, у которых пульс был более 55 ударов, курили, мало двигались и чаще подвергались стрессу. При этом уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в группе с пульсом более 75 ударов был вдвое выше, чем у пациентов с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту.

Источник: РИА Новости