КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию!!!
продам 1 ком квартиру в новом доме
продам большую комнату
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую центр! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Избил 72-летнего врача-ортопеда недовольный лечением пациент в Новосибирске

Три «Золотые маски» получили «Глобус» и музыкальный театр из Новосибирска

Коммунальная авария: Отключат холодную и горячую воду в центре Бердска

На вредном и опасном производстве трудится каждый пятый россиянин

Половина молока оказалась фальсификатом в Новосибирской области

Зима со снегопадом и метелями пришла 18 апреля в Бердск

Частый пульс назвали признаком преждевременной смерти у мужчин

SOS: снежная буря с сильным ветром надвигается на Бердск

Незаконно наторговал землями на 8 млн рублей чиновник сельсовета под Бердском

Пенсии вырастут до 20 тыс. рублей к 2024 году у неработающих пенсионеров

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Частый пульс назвали признаком преждевременной смерти у мужчин

Исследователи выяснили, что многие мужчины, у которых пульс был более 55 ударов, курили, мало двигались и чаще подвергались стрессу.

18.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Частый пульс назвали признаком преждевременной смерти у мужчин

Нормальный пульс — 55 ударов в минуту

Частота сердечных сокращений более 75 ударов в минуту в состоянии покоя удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. К такому выводу пришли шведские медики, сообщает портал MedicalXpress.

С 1973 года ученые проводили исследование с участием 798 мужчин, родившихся в 1943 году в шведском городе Гетеборге. Каждый доброволец заполнил анкету, в которой рассказал об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье.

Затем специалисты разделили их на четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55—65, 65—75 и более 75 ударов в минуту.

Исследователи выяснили, что многие мужчины, у которых пульс был более 55 ударов, курили, мало двигались и чаще подвергались стрессу. При этом уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в группе с пульсом более 75 ударов был вдвое выше, чем у пациентов с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Избил 72-летнего врача-ортопеда недовольный лечением пациент в Новосибирске Три «Золотые маски» получили «Глобус» и музыкальный театр из Новосибирска Спасатели МЧС через балкон попали в квартиру и спасли немощного деда в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика