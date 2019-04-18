Половина молока оказалась фальсификатом в Новосибирской области

По данным Россельхознадзора, регион вошел в пятерку субъектов Федерации по производству фальсифицированной молочной продукции. Первое место в этом рейтинге заняла Сахалинская область, где вся производимая молочная продукция фальсифицирована. Второе место — Астраханская область (85,19%), затем — Кабардино-Балкария (52,36%). На четвертом месте в списке оказалась Челябинская область, где половина из производимой продукции является фальсифицированной.

Новосибирская область замыкает пятерку регионов с наибольшим количеством некачественной молочной продукции (45,98%).

В число субъектов с наибольшим оборотом молочного фальсификата в торговле снова вошла Сахалинская область, где в десяти из десяти проверенных партий молочной продукции был найден контрафакт. В ЯНАО в исследованных партиях молочной продукции было найдено 73,47% фальсификата, в Астраханской области — 71,79%. Затем идут Мурманская область (60,71%) и Ханты-Мансийский АО (59,65%).

Замглавы Россельхознадзора Николай Власов сообщил, что некоторые недобросовестные производители молочной продукции производят ее в одном регионе, а сбывают — в другом.

Региональный директор по Сибирскому региону ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов, считает, что 46% фальсификата от общего числа производимой в регионе молочной продукции — это «неприлично» много.

Также Ляхов рассказал о том, какие инструменты могут побороть большие объемы некачественной молочной продукции. По его словам, система «Меркурий» является только одним элементом для наведения порядка в молочной отрасли и без включения других рычагов работать эффективно не сможет. Под «другими рычагами» Ляхов понимает ужесточение маркировки отделяющих натуральные молочные продукты от молокосодержащих или не содержащих молока, но продающихся как молочные, или ужесточение штрафов вплоть до приостановки деятельности предприятий, которые занимаются фальсификацией.

«На мой взгляд, полный список фальсификаторов у контролирующих органов в России уже имеется, но рычагов для эффективной борьбы с ними пока нет», — пояснил Ляхов.

Источник: РБК