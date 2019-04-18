Избил 72-летнего врача-ортопеда недовольный лечением пациент в Новосибирске
Три «Золотые маски» получили «Глобус» и музыкальный театр из Новосибирска
Коммунальная авария: Отключат холодную и горячую воду в центре Бердска
На вредном и опасном производстве трудится каждый пятый россиянин
Половина молока оказалась фальсификатом в Новосибирской области
Зима со снегопадом и метелями пришла 18 апреля в Бердск
Частый пульс назвали признаком преждевременной смерти у мужчин
SOS: снежная буря с сильным ветром надвигается на Бердск
Незаконно наторговал землями на 8 млн рублей чиновник сельсовета под Бердском
Пенсии вырастут до 20 тыс. рублей к 2024 году у неработающих пенсионеров