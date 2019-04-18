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Избил 72-летнего врача-ортопеда недовольный лечением пациент в Новосибирске

Больной бил доктора по голове и лицу. За причинение вреда здоровью суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы.

18.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Избил 72 летнего врача ортопеда недовольный лечением пациент в Новосибирске

Напавшему на врача мужчине вынесен приговор

Мировым судьей Первомайского района Новосибирска рассмотрено уголовное дело в отношении 41-летнего Дмитрия Мальцева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом в среду сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В суде установлено, что мужчина причинил средней тяжести вред здоровью 72-летнему врачу травматологу-ортопеду.

17 мая 2018 года в дневное время Мальцев, находясь в ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №19» на приеме у врача, недовольный ранее оказанным лечением, нанёс травматологу не менее 3 ударов кулаком в лицо и голову.

От ударов потерпевший упал на свой рабочий стол, после чего Мальцев нанес мужчине еще не менее 3 ударов по лицу и голове.

Суд приговорил Мальцева к ограничению свободы на срок 1 год 2 месяца. Приговор не вступил в законную силу.

 


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