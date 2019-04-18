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Три «Золотые маски» получили «Глобус» и музыкальный театр из Новосибирска

Торжественная церемония вручения национальной театральной премии состоялась 16 апреля на исторической сцене Большого театра в Москве.

18.04.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
Три «Золотые маски» получили Глобус и музыкальный театр из Новосибирска

Мюзиклы снова собирают зрителей

Спектакли Новосибирского музыкального театра и Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» стали лауреатами Российской национальной театральной премии. В наш регион театры привезут три «Золотые маски». Торжественная церемония вручения премии состоялась 16 апреля на исторической сцене Большого театра в Москве, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Новосибирские театры являются постоянными участниками главной театральной премии страны, их спектакли знают и ждут. Новосибирская область – это большой театральный центр Сибири и наша задача – сделать театр частью жизни каждого человека», – подчеркнул министр культуры региона Игорь Решетников.

По решению экспертного совета жюри мюзикл «Римские каникулы» Новосибирского музыкального театра стал обладателем премии в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле». Лучшей также признана работа режиссера постановки – Филиппа Разенкова. Премьера мюзикла, музыка и либретто к которому были написаны новосибирскими авторами Нонной и Андреем Кротовыми специально для Новосибирского музыкального театра, состоялась 1 и 2 июня 2018 года. Автором идеи стал директор-художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис.

Спектакль «Пианисты» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», поставленный по роману Кетиля Бьёрнстада, стал победителем в номинации «Лучший спектакль малой формы». Премьера постановки режиссера Бориса Павловича состоялась 12 октября 2017 года.

Источник: nso.ru


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