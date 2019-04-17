Срочно потребовался заместитель спикеру горсовета Бердска

На очередной сессии горсовета Бердска 18 апреля депутатам предстоит избрать заместителя председателя представительного органа власти. Многие годы эта должность остается вакантной. И вот к теме снова вернулись.

Еще в предыдущих созывах на кресло вице-спикера прочили разных людей — коммуниста Алексея Русакова, очень активного депутата Нину Железняк. Позже — единоросса Алексея Праксина, бывшего чиновника Андрея Никулина.

Но все никак не могли выбрать: какая-то из кандидатур не проходила голосование, кто-то отказывался работать бесплатно. Между тем, спикер депутатского корпуса Валерий Бадьин много лет говорит о необходимости иметь заместителя. Председатель горсовета физически не успевает выполнять представительские функции.

И вот энный раз за новейшую историю существования бердского горсовета сделают попытку выбрать зама.

Кроме того, депутаты на заседании сессии 18 апреля примут отчеты мэра о работе администрации в 2018 году и о выполнении плана социально-экономического развития. Заслушают начфина об исполнении бюджета города за прошлый год. Пересмотрят порядок сдачи в аренду муниципального имущества. Переведут земельный участок у домов №7 и 9 на ул. К. Маркса в зону многоэтажной застройки -5-10 этажей. Выслушают, как готовится управление образования к новому учебному году и летнему отдыху детей.

Но начнется сессия с вручения удостоверения вновь избранному, 33-у депутату, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Выдвиженец «Единой России» Андрей Пилько 14 апреля победил на довыборах по округу №20, набрав 347 голосов избирателей из 26006 возможных.