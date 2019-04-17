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Срочно потребовался заместитель спикеру горсовета Бердска

Вице-спикера выберут 18 апреля. Десяток лет место остается вакантным: то кандидатуры не подходят, то бесплатно работать не хотят.

17.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Срочно потребовался заместитель спикеру горсовета Бердска

Валерию Бадьину часто приходится выступать на различных мероприятиях от имени горсовета

На очередной сессии горсовета Бердска 18 апреля депутатам предстоит избрать заместителя председателя представительного органа власти. Многие годы эта должность остается вакантной. И вот к теме снова вернулись.

Еще в предыдущих созывах на кресло вице-спикера прочили разных людей — коммуниста Алексея Русакова, очень активного депутата Нину Железняк. Позже — единоросса Алексея Праксина, бывшего чиновника Андрея Никулина.

Но все никак не могли выбрать: какая-то из кандидатур не проходила голосование, кто-то отказывался работать бесплатно. Между тем, спикер депутатского корпуса Валерий Бадьин много лет говорит о необходимости иметь заместителя. Председатель горсовета физически не успевает выполнять представительские функции.

И вот энный раз за новейшую историю существования бердского горсовета сделают попытку выбрать зама.

Кроме того, депутаты на заседании сессии 18 апреля примут отчеты мэра о работе администрации в 2018 году и о выполнении плана социально-экономического развития. Заслушают начфина об исполнении бюджета города за прошлый год. Пересмотрят порядок сдачи в аренду муниципального имущества. Переведут земельный участок у домов №7 и 9 на ул. К. Маркса в зону многоэтажной застройки -5-10 этажей. Выслушают, как готовится управление образования к новому учебному году и летнему отдыху детей.

Но начнется сессия с вручения удостоверения вновь избранному, 33-у депутату, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Выдвиженец «Единой России» Андрей Пилько 14 апреля победил на довыборах по округу №20, набрав 347 голосов избирателей из 26006 возможных.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Никогда не понимал, почему в 3-х милионном Новосибирсе — 50 депутатов, а в 100 тысячном Бердске — 33!

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  2. Новый мэр

    Вову Голубева выберут, точно точно.

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  3. Аноним

    Бивис и Батхед. :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Макс

    Да нет это для пилько приготовили

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Макс

    Поэтому деньги за голоса давали

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