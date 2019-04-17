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Сняли с рейса актера Панкратова-Черного в Барнауле за неадекватное состояние

«Аэрофлот» задержал рейс в Москву. Стюард отказался принести артисту 100 граммов водки, а после начал собирать подписи с пассажиров в свою поддержку.(ВИДЕО)

17.04.2019 Фото: скриншот Один комментарий
 
Сняли с рейса актера Панкратова Черного в Барнауле за неадекватное состояние

Александр Панкратов-Черный не считает себя неадекватом

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

«Утром в среду был задержан московский рейс авиакомпании «Аэрофлот» в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер», — сказал собеседник агентства.

На видео, появившемся в инстаграме, Панкратов-Черный, сидя в бизнес-классе, просит стюарда принести 100 граммов водки. Бортпроводник отказал актеру, после чего тот обратился к другим пассажирам и извинился за задержку рейса.

«Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины — с Алтая в Москву», — сказал артист.

После этого Александра Панкратова-Черного высадили из самолета.

В линейном управлении МВД России по Алтайскому краю не стали комментировать ситуацию.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Щелчок пальцами… Человек! Водки! Не видишь, кто перед тобой?…
    —————-
    Зажрались, да. Пора опускать на грешную землю. :(

    Thumb up 0 Thumb down 0

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