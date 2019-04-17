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Медведев о бедности россиян: Некоторые просто выживают

В России 19 млн человек бедны и живут так, как «жить не должны», отметил премьер. По его словам, причины для бедности всегда разные и с каждым случаем нужно разбираться отдельно.

17.04.2019 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев
 
Медведев о бедности россиян: Некоторые просто выживают

Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал число бедных людей в России и заявил, что часть из них «просто выживает». Об этом он рассказал, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства.

«Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — сказал премьер.

Причины бедности всегда разные и в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, добавил Медведев. При этом, по мнению премьера, нужно смотреть не только на доходы семьи, но и на ее расходы. «И тогда поддержка государства будет по-настоящему адресной», — заявил он. ​

В рамках работы над данной проблемой был создан реестр малообеспеченных семей, в нем приводится «наиболее полная информация о тех, кому нужна помощь государства». По словам Медведева, пилотный проект запустили в восьми регионах, передает РБК.

По словам главы правительства, число бедных людей уменьшилось на 400 тыс. после повышения минимального размера оплаты труда, индексации зарплат бюджетников и социальных выплат. «На преодоление бедности так или иначе направлена вся наша работа в социальной сфере», — заявил Медведев.


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