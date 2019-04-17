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Зарезали за отказ танцевать лезгинку уроженцы Дагестана посетителя бара в Севастополе

Когда мужчина отказался, кавказцы потребовали, чтобы танцевала его жена. Завязалась драка, в ходе которой произошло убийство.

17.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Зарезали за отказ танцевать лезгинку уроженцы Дагестана посетителя бара в Севастополе

Полиция задержала подозреваемых в убийстве

В Севастополе трое уроженцев Дагестана спровоцировали массовую драку и зарезали 34-летнего местного жителя за отказ танцевать лезгинку. Участники драки и подозреваемые в убийстве задержаны сотрудниками полиции.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе МВД Дагестана, инцидент произошел в баре, где пострадавшие праздновали день рождения. Неожиданно в заведении появились трое жителей Дагестана, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Они заставили бармена включить лезгинку.

«Потом остановили у стойки бара посетителя со словами: «Танцуй давай, да!..» Когда 34-летний мужчина ответил отказом, они начали требовать, чтобы для них станцевала лезгинку «эта женщина», обращаясь к его супруге. Завязалась потасовка», — сообщили в МВД.

Во время драки мужчина получил несколько ударов ножом в грудь и скончался на руках жены. Ножевые ранения также получил еще один из участников конфликта.

Полицейским удалось задержать троих нападавших. Выяснилось, что они приехали из Дагестана и два месяца работали в Севастополе на стройке.

Источник: РГ


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Эка невидаль, вся страна давно под их указку танцует — пенсионная не для них, мусорная не для них, и прочее.
    Газпром и тот загнули

    Thumb up 11 Thumb down 2

  2. Новый мэр

    Сейчас родня понаедет

    Thumb up 6 Thumb down 4

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