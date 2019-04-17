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Впал в кому после отека мозга известный писатель Дмитрий Быков в Уфе

Консилиум врачей в ближайшее время решит, можно ли перевести Быкова в Москву. Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге.

17.04.2019 Фото: www-wikipediya.ru Нет комментариев
 
Впал в кому после отека мозга известный писатель Дмитрий Быков в Уфе

Дмитрий Быков

В столице Башкирии госпитализировали писателя Дмитрия Быкова. По данным источника «КП-Уфа», публицист находится в нейрореанимации одной из уфимских больниц.

— Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения. Сейчас он в коме, точного диагноза пока нет, но доставили его с подозрением на инсульт, — сообщил «Комсомольской правде в Уфе» собственный источник.

Позже информацию об инсульте опроверг главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

— Инсульта у Дмитрия Быкова нет, — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

По последним данным, у писателя — отек мозга. Консилиум врачей в ближайшее время решит, можно ли перевести Быкова в Москву.

Быков должен был выступить в Уфе 16 апреля, днем ранее он провел лекцию в Екатеринбурге. Об отмене выступления в столице Башкирии стало известно лишь за пару часов до начала мероприятия.

— Дорогие друзья! К сожалению, в связи с плохим самочувствием Дмитрия Быкова лекция, которая должна была состояться сегодня, отменяется. Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас. Надеемся на понимание, — написано в группе во «Вконтакте».

Теперь лектория «Прямая речь» переносится на другую дату.

Источник: ufa.kp.ru


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