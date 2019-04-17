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Пьяными автоматически считаются сбежавшие с места ДТП водители

Если был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, оставившему место аварии водителю будет грозить лишение свободы на срок до 4 лет. В случае смерти человека — до 7 лет. Если погибли двое и более лиц — до 9 лет.

17.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пьяными автоматически считаются сбежавшие с места ДТП водители

Дорога и пьянство — вещи несовместные

Если водитель скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди, то он будет наказан так же, как будто он был пьяный. Госдума приняла в третьем чтении законопроект кабмина, по сути приравнивающий наказание за оставление места ДТП к ответственности за «пьяное» вождение.

— Ужесточение наказания за оставление места ДТП направлено на восстановление справедливости, — заявил ранее журналистам, комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, сейчас несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь.

По оценке председателя ГД, принятие законопроекта «послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах».

Срок лишения свободы будет зависеть от тяжести причиненного ущерба здоровью и жизни пострадавших.

В том случае, если был причинен тяжкий вред здоровью потерпевших, то водитель будет наказываться так же, как будто сел за руль пьяным. Ему будет грозить лишение свободы на срок до 4 лет. В случае смерти человека — от 2 до 7 лет. Если погибли двое и более лиц — от 4 до 9 лет.

При этом административная ответственность будет наступать только в случаях, если водитель скрылся с места ДТП, где не было жертв.

Пока что всем сбежавшим с места аварии водителям грозит только наказание по КоАП — лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

О необходимости принять такой закон ранее заявлял премьер РФ Дмитрий Медведев. «Мы делаем более жесткой ответственность водителей, которые скрываются с места ДТП, где пострадали или погибли люди, — сказал он в ходе рассмотрения этой инициативы кабмином. — В этих случаях невозможно точно установить, был ли водитель в состоянии опьянения или нет, поэтому, согласно действующим нормам УК, его автоматически предполагают трезвым, что позволяет уйти от более сурового наказания».

Источник: РГ


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