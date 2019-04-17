До понтонного моста на Гуменке будут ходить маршрутки №15 и 18 в Бердске

До официального открытия дачного сезона в Бердске осталось несколько дней.

На этой неделе запланировано обследование дачных направлений, которое проведут совместно с председателями садовых обществ. Нужно выявить недостатки и устранить их до начала движения автобусов, отметила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Дату открытия для каждого из маршрутов определят индивидуально. Традиционно первые автобусы выходят на дороги с асфальтовым покрытием — к СНТ «Вега», СНТ «Бытовик». К садовым обществам, где часть грунтовых дорог, движение дачных автобусов начнется позже.

Когда будет возможность эти дороги отгрейдировать и подсыпать, то есть привести в надлежащее состояние, подчеркнула Нятина.

С 20 апреля на период дачного сезона городские маршруты №15 и №18 продлены до понтонного моста реки Раздельной.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на период весенне-летнего периода 2019 года бердская горадминистрация организовала семь дачных автобусных маршрутов. Тариф на данных маршрутах будет регулируемым и всем категориям граждан будут предоставлены льготы.

В этом дачном сезоне садоводам проезд до СНТ обойдется немного дороже и его стоимость будет варьироваться от 22 до 46 рублей, в зависимости от протяженности маршрута.

Маршрут №20 — 22 рубля.

Проезд до «Веги-1», «Веги-2» — 29 рублей.

Проезд до «Родничка», самый протяженный, — 46 рублей.

Проезд до «Бытовика» — 22 рубля.

Проезд до «Сосновки» — 40 рублей.

Проезд до «Веги-4» — 25 рублей.

Проезд до «Росинки» — 25 рублей.