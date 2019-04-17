До понтонного моста на Гуменке будут ходить маршрутки №15 и 18 в Бердске

Бердским дачникам перевозчики пошли навстречу и продлили маршруты до понтонного моста
До официального открытия дачного сезона в Бердске осталось несколько дней.
На этой неделе запланировано обследование дачных направлений, которое проведут совместно с председателями садовых обществ. Нужно выявить недостатки и устранить их до начала движения автобусов, отметила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.
Дату открытия для каждого из маршрутов определят индивидуально. Традиционно первые автобусы выходят на дороги с асфальтовым покрытием — к СНТ «Вега», СНТ «Бытовик». К садовым обществам, где часть грунтовых дорог, движение дачных автобусов начнется позже.
Когда будет возможность эти дороги отгрейдировать и подсыпать, то есть привести в надлежащее состояние, подчеркнула Нятина.
С 20 апреля на период дачного сезона городские маршруты №15 и №18 продлены до понтонного моста реки Раздельной.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на период весенне-летнего периода 2019 года бердская горадминистрация организовала семь дачных автобусных маршрутов. Тариф на данных маршрутах будет регулируемым и всем категориям граждан будут предоставлены льготы.
В этом дачном сезоне садоводам проезд до СНТ обойдется немного дороже и его стоимость будет варьироваться от 22 до 46 рублей, в зависимости от протяженности маршрута.
Маршрут №20 — 22 рубля.
Проезд до «Веги-1», «Веги-2» — 29 рублей.
Проезд до «Родничка», самый протяженный, — 46 рублей.
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