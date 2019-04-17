Провалились под лед рыбаки на мотособаке на Обском море недалеко от Бердска

Сообщение о терпящих бедствие 30-летнем и 28-летнем рыбаках на акватории Новосибирского водохранилища в районе поселка Борового поступило вечером 16 апреля в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске. Рыбаки провались под лед на мотособаке, когда уже возвращались с рыбной ловли. Промокли до нитки. Выбраться на берег самостоятельно не могут.

Трое спасателей на катере на воздушной подушке отправились на поиски и спасение рыбаков. С помощью сигнальных ракет они быстро обнаружили пострадавших. В двух километрах от берега. Спасателям пришлось облачаться в гидрокостюмы и использовать спасательный круг, чтобы транспортировать рыбаков на катер, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Наталья Дмитриева.

Промокших рыбаков спасатели доставили до берега в районе поселка Боровой. От медицинской помощи мужчины отказались. На базу спасатели прибыли в 23.30. На поисково-спасательную операцию они потратили три часа.