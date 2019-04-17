Провалились под лед рыбаки на мотособаке на Обском море недалеко от Бердска
Восстановить сгоревший Нотр-Дам за 5 лет пообещал президент Франции
Мандат депутата вручат 18 апреля победившему на выборах единороссу в Бердске
Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль» после критики
Деньги на поминки украли цыганки в автобусе у жительницы Бердска
Выгнали из студии «Первого канала» эксперта за сравнение пожара Нотр-Даме и Дома профсоюзов в Одессе
Смертельно опасной признали работу на дачах
Раненного в живот полицейского пятые сутки спасают в реанимации Бердска
Сводка: Нарушения на выборах, угон и драки с увечьями расследуют полицейские Бердска