Засекреченный свидетель по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске показался защите сомнительным

Сегодня, 17 апреля, в судебном заседании по уголовному делу экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина, обвиняемого в «хищении воды» на 170 млн рублей, допросили тайного свидетеля под псевдонимом Борис Карпов.

Неизвестный свидетель находился в другой комнате, а обвиняемые, их защитники, гособвинитель и судья задавали вопросы свидетели посредством звуковой аппаратуры. К слову сказать, начало очередного процесса задержалось на 40 минут — специалист настраивал технику для комфортного допроса свидетелей.

Все же многие участники судебного процесса не посчитали такой способ допроса комфортным. Например, обвиняемый Дыненков внимательно вслушивался в каждый ответ свидетеля, боясь пропустить важную информацию. А адвокат Сергей Кречетов даже ходатайствовал о допросе тайного свидетеля воочию. По мнению защитника, причин для сокрытия свидетеля нет, ведь его жизни никто и ничто не угрожает. Однако с мнением защиты не согласились гособвинитель Кристина Червонных и судья Татьяна Васюхневич.

Искаженный голос Бориса Ивановича поведал слушателям, что он никогда не работал в Комбинате бытовых услуг. И тем самым сразу насторожил участников процесса, ведь в материалах уголовного дела свидетель уверял: он сотрудник КБУ.

Автор видео Марина Волкова



Госообвинитель и адвокаты задали уточняющий вопрос: работал ли свидетель когда-либо в КБУ.

-Нет. Я не являюсь и не являлся сотрудником КБУ. Видимо в тексте опечатка. Сыграл человеческий фактор, поэтому не внимательно прочитал показания, — ответил на вопросы участников процесса Борис Иванович.

Обвиняемый в хищении воды 170 млн рублей руководитель МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и Александр Кожин поинтересовались у свидетеля, откуда у него сведения об их личных беседах с главой города Евгением Шестерниным, актах проверки МК «Сибиряк». Борис Карпов сообщил, что знает подробности «хищения воды» на 170 млн рублей из достоверных источников — со слов сотрудников Комбината бытовых услуг.

По словам тайного свидетеля, взыскание даже 150 млн рублей поможет КБУ «финансово оздоровиться». При этом свидетель не в курсе, что арбитражный суд Новосибирска уже снизил исковые требования КБУ к МК «Сибиряк» до 57 млн рублей.

Свидетель заявил, что имеет образование, позволяющее ему оценить расчеты по долгу за воду. Свои предположения и сведения по уголовному делу он рассказывал следователю на протяжении трех часов, что подметил Владимир Дыненков. Показания Бориса Карпова свидетеля, который не работал в КБУ, а владеет информацией по уголовному делу со слов работников предприятия, самые большие в материалах уголовного дела.

В ходе судебного допроса свидетель вспомнил, что МК «Сибиряк» сам выставил контррасчет КБУ. Правда, через полчаса свидетель забыл об обстоятельствах этих событий. Кроме того Борис Иванович заявил, что Александр Кожин оказывал давление на своего заместителя Сергея Орлова, пытаясь снизить задолженность МК «Сибиряк» к КБУ.

-Орлов не был согласен с занижением долга, он отстаивал интересы КБУ и Бердска, поэтому Кожин перестал приглашать Орлова на совещания, — судья бердского городского суда огласила показания тайного свидетеля.

Внимательные адвокаты подметили, что в письменном допросе тайного свидетеля фигурирует фраза «мы готовили проверку» и решили уточнить: кто это «мы». Как выяснилось, это очередная опечатка в протоколе допроса.

Стоит отметить, что орган следствия принял решение засекретить свидетеля еще на стадии расследования, чтобы данную личность сохранить в тайне. По тем основаниям, что на него может оказываться воздействие. Это сделано по его просьбе.

Напомним, на предыдущем судебном заседании допросили мэра Бердска Евгения Шестернина.

Он рассказал суду, что к нему обратился руководитель МК «Сибиряк» Владимир Дыненков, сообщив, что коммерческий директор КБУ Сергей Орлов, обратился к нему, желая получить от него земельные участки. Шестернин понял, что происходят некие незаконные действия со стороны Орлова в отношении Дыненкова, со слов последнего.

Об этом глава города сообщил замдиректора предприятия «Спецавтохозяйство» Сергею Оленичу, который в этот момент находился рядом. Шестернин предложил обсудить этот вопрос с Орловым с тем, чтобы он прекратил «совершать противоправные действия». Тоже самое, по словам мэра, он сказал и Кожину.

Как пояснил суду Евгений Анатольевич, «в саму ситуацию» он не вникал, ее не контролировал и больше ему ничего не известно об обстоятельствах дела.

По существу уголовного дела Шестернин пояснил, что затрудняется ответить, так как есть определенные доказательства. И если суд установит наличие ущерба со стороны Кожина и его пособников, — это решение суда. По словам мэра, в ситуацию он не вникал, и если какие-то расчеты были, то об их объективности может сказать только суд.

В отличие от других свидетелей Евгения Шестерина допросили довольно быстро — в течение 15 мин. Напомним, что Сергея Орлова, ключевого свидетеля обвинения, который стал инициатором проверок и выявления «хищения воды» на 170 млн рублей, допрашивали три дня.

Сегодняшнего же свидетеля допрашивали около дух часов — обвиняемые и их защита засыпали свидетеля вопросами, некоторые из них судье пришлось отклонить, дабы не рассекретить личность свидетеля.

В следующее судебное заседание пригласят четырех специалистов КБУ.Сейчас в судебном заседании изучают материалы уголовного дела Кожина и его пособников, которые составляют 14 томов. После этого будут допрашивать специалистов в сфере ЖКХ. И затем гособвинение попросит следствие обеспечить явку засекреченного свидетеля.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.