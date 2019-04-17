КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую центр! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам комнату в общежитии!!!
Продам комнату!!!
Продам комнату в общежитии!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Провалились под лед рыбаки на мотособаке на Обском море недалеко от Бердска

Восстановить сгоревший Нотр-Дам за 5 лет пообещал президент Франции

Мандат депутата вручат 18 апреля победившему на выборах единороссу в Бердске

Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль» после критики

Деньги на поминки украли цыганки в автобусе у жительницы Бердска

Выгнали из студии «Первого канала» эксперта за сравнение пожара Нотр-Даме и Дома профсоюзов в Одессе

Смертельно опасной признали работу на дачах

Раненного в живот полицейского пятые сутки спасают в реанимации Бердска

Сводка: Нарушения на выборах, угон и драки с увечьями расследуют полицейские Бердска

Дерипаска: Санкции США основаны на «грязной лжи»

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Мандат депутата вручат 18 апреля победившему на выборах единороссу в Бердске

Андрей Пилько еще более усилил самую крупную в бердском депутатском корпусе фракцию «Единой России». Через 4 дня после голосования он уже сядет с коллегами на свою первую сессию.

17.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мандат депутата вручат 18 апреля победившему на выборах единороссу в Бердске

В октябре 2016 года Андрей Пилько (на фото — справа) вручал партийный билет Валерию Бадьину (на фото — слева)

Вновь избранного депутата горсовета Андрея Пилько торжественно примут в свои ряды горсовет Бердска завтра, 18 апреля. На этот день назначена очередная сессия бердского депутатского корпуса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрей Пилько, выдвиженец от «Единой России» победил в довыборах на округе №20, которые состоялись в прошлое воскресенье, 14 апреля. За него отдали 347 голосов. Его ближайший соперник, выдвинутый КПРФ Дмитрий Титов, заручился поддержкой 119 избирателей. Всего на округе зарегистрировано 2606 человек, имеющих права голоса.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в аппарате горсовета, перед началом заседания сессии председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина озвучит итоги воскресного голосования. Затем спикер горсовета Валерий Бадьин вручит новоявленному депутату Пилько депутатское удостоверение, и тот  как полноправный народный избранник примет участие в сессии.

Самая многочисленная в бердском депутатском корпусе фракция «Единой России» стала еще сильнее. Теперь в ней 21 представитель. Возглавляет партийное объединение в горсовете Владимир Голубев. А местный орган представительной власти начнет работу в полном составе — 33 депутата.

На довыборах не обошлось без нарушений. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», наблюдатели от компартии и Дмитрия Титова, обнаружили плакаты с призывами голосовать за Пилько в день тишины. Кроме того, они подозревают подвоз и подкуп избирателей их соперниками, назвав выборы 14 апреля «самыми грязными».


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010088:02 Провалились под лед рыбаки на мотособаке на Обском море недалеко от Бердска О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Восток»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика