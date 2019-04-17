Мандат депутата вручат 18 апреля победившему на выборах единороссу в Бердске

Вновь избранного депутата горсовета Андрея Пилько торжественно примут в свои ряды горсовет Бердска завтра, 18 апреля. На этот день назначена очередная сессия бердского депутатского корпуса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Андрей Пилько, выдвиженец от «Единой России» победил в довыборах на округе №20, которые состоялись в прошлое воскресенье, 14 апреля. За него отдали 347 голосов. Его ближайший соперник, выдвинутый КПРФ Дмитрий Титов, заручился поддержкой 119 избирателей. Всего на округе зарегистрировано 2606 человек, имеющих права голоса.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в аппарате горсовета, перед началом заседания сессии председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина озвучит итоги воскресного голосования. Затем спикер горсовета Валерий Бадьин вручит новоявленному депутату Пилько депутатское удостоверение, и тот как полноправный народный избранник примет участие в сессии.

Самая многочисленная в бердском депутатском корпусе фракция «Единой России» стала еще сильнее. Теперь в ней 21 представитель. Возглавляет партийное объединение в горсовете Владимир Голубев. А местный орган представительной власти начнет работу в полном составе — 33 депутата.

На довыборах не обошлось без нарушений. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», наблюдатели от компартии и Дмитрия Титова, обнаружили плакаты с призывами голосовать за Пилько в день тишины. Кроме того, они подозревают подвоз и подкуп избирателей их соперниками, назвав выборы 14 апреля «самыми грязными».