КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую центр! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам комнату в общежитии!!!
Продам комнату!!!
Продам комнату в общежитии!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Провалились под лед рыбаки на мотособаке на Обском море недалеко от Бердска

Восстановить сгоревший Нотр-Дам за 5 лет пообещал президент Франции

Мандат депутата вручат 18 апреля победившему на выборах единороссу в Бердске

Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль» после критики

Деньги на поминки украли цыганки в автобусе у жительницы Бердска

Выгнали из студии «Первого канала» эксперта за сравнение пожара Нотр-Даме и Дома профсоюзов в Одессе

Смертельно опасной признали работу на дачах

Раненного в живот полицейского пятые сутки спасают в реанимации Бердска

Сводка: Нарушения на выборах, угон и драки с увечьями расследуют полицейские Бердска

Дерипаска: Санкции США основаны на «грязной лжи»

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Деньги на поминки украли цыганки в автобусе у жительницы Бердска

Две женщины устроили толчею, и пенсионерка даже не заметила, как из кошелька, который лежал в сумке, одна из них вытащила все деньги 3500 рублей.

17.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Деньги на поминки украли цыганки в автобусе у жительницы Бердска

Прежде чем положить кошелек в сумку, вспомните поговорку: подальше положишь — поближе возьмешь.

Только на кассе в магазине обнаружила, что все деньги пропали из ее кошелька, жительница Бердска. Но чудо — денег не было, но сохранились все карточки. И сумка была цела. И даже молния была закрыта. В тот-то момент 72-летнюю Татьяну Петровну и озарило, что лишилась она 3,5 тысяч рублей еще в автобусе.

Неприятность случилась 11 апреля. Около 18.00 Татьяна Петровна вместе со своим коллективом села на остановке «ГДК» в автобус №7. Поехали в Микрорайон.

-Народу было много. Вошли две цыганки. Одна буквально на меня поставила сумку, типа, ей очень тесно. Она мне эту сумку прямо на грудь сует и прижимает меня. Вторая встала рядом. Я стояла ближе всех к двери. То ли им показалось мое богатое или что. У меня в одной руке был пакет вместе с сумочкой. Стоит молодая цыганочка такая красивенькая, мне так улыбается. Давит, давит мне на грудь. Проехали всего одну остановку — вышли на 11 квартале. Я еще думаю: молодые бабы, что им в автобус садиться, чтобы проехать одну остановку. Проехали одну остановку и вынырнули. Пришли в магазин, купили что нам было нужно, подошли к кассе. А денег нет. Сумка целая, кошелек на месте, и даже карточки в нем. Пропали четыре купюры — 1000 рублей и три по 500 рублей. Что самое обидное 2000 рублей мы собрали на поминки нашей коллеги. Продукты набрали, а денег нет. У меня еще спрашивают: у тебя денег хватит? Я отвечаю, что, конечно, хватит. Подошли. Здрасьте, денег нет! Мне до сих пор непонятно, как цыганка смогла вытащить у меня деньги из кошелька. Я ничего не поняла. Она просто стояла, смотрела на меня и улыбалась. Поминки мы все же справили. Знакомые привезли деньги в магазин. Потом я с ними рассчиталась. Но коллеги сказали, что скинутся и вернут часть украденных средств, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Петровна.

Бердчанка не обращалась с заявлением в полицию. Свою историю поведала, чтобы предупредить всех тех, кто ездит в общественном транспорте, быть повнимательнее. Возможно, две напористые цыганочки или другие воришки могут оказаться рядом с ними.

В подобной ситуации попали две бердчанки в прошлом году.

У Надежды вытащили кошелек в маршрутке №325. Зашли четыре молодые цыганки, вполне прилично одетые. Создали толкучку и очень умело похитили кошелек с деньгами и банковскими картами.

Пассажирка маршрутки №11 рассказывала своей знакомой, как ее обокрали в автобусе. Три женщины «восточной внешности» суетились на входе. Потом прошли в салон. Устроили толкучку. А на следующей остановке быстренько выбежали. После этого автобус проехал несколько остановок, прежде чем женщина полезла за кошельком в сумку. Сумка была закрыта. И кошелек был на месте. Только вот денег в нем не было ни копеечки.

— Вы представляете, я даже не поняла, что ко мне кто-то залез в сумку. И это ж надо такое провернуть: раскрыть сумку, достать кошелек, вытащить из него деньги и все вернуть как было. А у меня паника не столько из-за того, что вытащили деньги, а из-за того, чем рассчитываться за проезд. Правда, наскребла на билет. Приехала на работу никакая, — жаловалась бердчанка.

Не дайте шанса карманникам

• Держите сумку перед собой.

• Не носите документы, телефоны, деньги в полиэтиленовых пакетах, в задних карманах брюк.

• Держите отдельно от основной суммы деньги на мелкие расходы, старайтесь пользоваться формами безналичного расчета за покупки.

• Собираясь за дорогими покупками или за крупной суммой в банк, попросите родственников или друзей сопровождать вас.

• Будьте особенно внимательны в переполненном транспорте, при посещении крупных магазинов.

• При осуществлении покупок в магазинах, не оставляйте сумки в тележках-корзинах.

• В общественном транспорте старайтесь не засыпать, не стойте около дверей, у вас могут вырвать сумку.

• Если вы обнаружили кражу, незамедлительно обращайтесь в полицию.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010088:02 Провалились под лед рыбаки на мотособаке на Обском море недалеко от Бердска О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Восток»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика