Деньги на поминки украли цыганки в автобусе у жительницы Бердска

Только на кассе в магазине обнаружила, что все деньги пропали из ее кошелька, жительница Бердска. Но чудо — денег не было, но сохранились все карточки. И сумка была цела. И даже молния была закрыта. В тот-то момент 72-летнюю Татьяну Петровну и озарило, что лишилась она 3,5 тысяч рублей еще в автобусе.

Неприятность случилась 11 апреля. Около 18.00 Татьяна Петровна вместе со своим коллективом села на остановке «ГДК» в автобус №7. Поехали в Микрорайон.

-Народу было много. Вошли две цыганки. Одна буквально на меня поставила сумку, типа, ей очень тесно. Она мне эту сумку прямо на грудь сует и прижимает меня. Вторая встала рядом. Я стояла ближе всех к двери. То ли им показалось мое богатое или что. У меня в одной руке был пакет вместе с сумочкой. Стоит молодая цыганочка такая красивенькая, мне так улыбается. Давит, давит мне на грудь. Проехали всего одну остановку — вышли на 11 квартале. Я еще думаю: молодые бабы, что им в автобус садиться, чтобы проехать одну остановку. Проехали одну остановку и вынырнули. Пришли в магазин, купили что нам было нужно, подошли к кассе. А денег нет. Сумка целая, кошелек на месте, и даже карточки в нем. Пропали четыре купюры — 1000 рублей и три по 500 рублей. Что самое обидное 2000 рублей мы собрали на поминки нашей коллеги. Продукты набрали, а денег нет. У меня еще спрашивают: у тебя денег хватит? Я отвечаю, что, конечно, хватит. Подошли. Здрасьте, денег нет! Мне до сих пор непонятно, как цыганка смогла вытащить у меня деньги из кошелька. Я ничего не поняла. Она просто стояла, смотрела на меня и улыбалась. Поминки мы все же справили. Знакомые привезли деньги в магазин. Потом я с ними рассчиталась. Но коллеги сказали, что скинутся и вернут часть украденных средств, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Петровна.

Бердчанка не обращалась с заявлением в полицию. Свою историю поведала, чтобы предупредить всех тех, кто ездит в общественном транспорте, быть повнимательнее. Возможно, две напористые цыганочки или другие воришки могут оказаться рядом с ними.

В подобной ситуации попали две бердчанки в прошлом году.

У Надежды вытащили кошелек в маршрутке №325. Зашли четыре молодые цыганки, вполне прилично одетые. Создали толкучку и очень умело похитили кошелек с деньгами и банковскими картами.

Пассажирка маршрутки №11 рассказывала своей знакомой, как ее обокрали в автобусе. Три женщины «восточной внешности» суетились на входе. Потом прошли в салон. Устроили толкучку. А на следующей остановке быстренько выбежали. После этого автобус проехал несколько остановок, прежде чем женщина полезла за кошельком в сумку. Сумка была закрыта. И кошелек был на месте. Только вот денег в нем не было ни копеечки.

— Вы представляете, я даже не поняла, что ко мне кто-то залез в сумку. И это ж надо такое провернуть: раскрыть сумку, достать кошелек, вытащить из него деньги и все вернуть как было. А у меня паника не столько из-за того, что вытащили деньги, а из-за того, чем рассчитываться за проезд. Правда, наскребла на билет. Приехала на работу никакая, — жаловалась бердчанка.

Не дайте шанса карманникам

• Держите сумку перед собой.

• Не носите документы, телефоны, деньги в полиэтиленовых пакетах, в задних карманах брюк.

• Держите отдельно от основной суммы деньги на мелкие расходы, старайтесь пользоваться формами безналичного расчета за покупки.

• Собираясь за дорогими покупками или за крупной суммой в банк, попросите родственников или друзей сопровождать вас.

• Будьте особенно внимательны в переполненном транспорте, при посещении крупных магазинов.

• При осуществлении покупок в магазинах, не оставляйте сумки в тележках-корзинах.

• В общественном транспорте старайтесь не засыпать, не стойте около дверей, у вас могут вырвать сумку.

• Если вы обнаружили кражу, незамедлительно обращайтесь в полицию.