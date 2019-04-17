Рекордные ₽360 млрд дивидендов выплатит Сбербанк своим акционерам за 2018 год

Совет директоров Сбербанка дал рекомендацию по дивидендным выплатам за прошлый год. Банк намерен отдать акционерам 43,5% чистой прибыли. Это наиболее щедрые дивиденды за всю историю банка.

Совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить акционерам ₽361,4 млрд в качестве дивидендов за 2018 год. Выплаты составят ₽16 как на одну обыкновенную, так и привилегированную акцию, сообщил банк.

Чистая прибыль компании за 2018 год составила ₽831,7 млрд. Таким образом, на выплаты планируют направить 43,5% прибыли. «Это рекордные дивиденды за всю нашу историю. Думаю, наши инвесторы должны быть довольны», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Если исходить из актуальных котировок на фондовом рынке, дивидендная доходность инвесторов составит около 7% на обыкновенную и 8% на одну привилегированную акцию. Исходя из средних цен акций банка за 2018 год, инвесторы получат 7,5% доходности по обыкновенным и 8,6% доходности по привилегированным акциям.

Как было раньше

В 2017 году Сбербанк принял новую дивидендную политику. В течение трех лет банк будет последовательно увеличивать дивидендные выплаты до уровня 50% от чистой прибыли по МСФО.

За 2017 год банк выплатил владельцам бумаг ₽12 на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Это 36% от чистой прибыли. За 2016 год дивиденды составили ₽6 на акцию — 25% от чистой прибыли банка, в 2015 году — ₽1,97 — 20% от прибыли по МСФО.

Окончательное решение по срокам и размеру выплаты дивидендов примут владельцы бумаг на общем собрании акционеров Сбербанка.

Что происходит с акциями

За 2018 год обыкновенные акции Сбербанка потеряли 17,3%, привилегированные — 12,1%. С начала этого года обыкновенные акции подорожали на 26%, а привилегированные на 21,8%. Во вторник, 16 апреля, бумаги Сбербанка просели: котировки к середине торгового дня упали на 1,5% и 1% соответственно.

Эксперты Refinitiv крайне позитивно оценивают перспективы акций крупнейшего банка России. По обыкновенным акциям 14 аналитиков советуют покупать бумаги, двое — держать. Целевая цена составляет ₽296 с потенциалом роста 26%. По привилегированным акциям эксперты советуют покупку с целевой ценой ₽285. Потенциал роста котировок превышает 38%.

Источник: РБК