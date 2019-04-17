Смертельно опасной признали работу на дачах

В целом научные исследования показывают, что садоводство и огородничество положительно влияют на здоровье. Умеренная физическая активность — именно так квалифицируют подобную деятельность — благотворно сказывается на состоянии сосудов, защищает сердце и отсрочивает старческую деменцию. Но это только если проводить на грядках не более трех часов в день. В противном случае полезное хобби превращается в тяжелый физический труд, а это уже ничего хорошего здоровью не сулит.

Главное не перестараться

Когда человек пропалывает грядки или высаживает рассаду, в организме снижается уровень кортизола — гормона стресса. Несколько лет назад нидерландские ученые провели эксперимент: сначала заставляли добровольцев испытать сильный стресс, а потом позволяли успокоиться и восстановить силы. Одна группа испытуемых приходила в себя в помещении, читая книги, вторая — занимаясь огородничеством.

Через 30 минут исследователи замерили кортизол в крови участников эксперимента. Уровень этого гормона уменьшился у всех добровольцев, но у садоводов и огородников — гораздо сильнее. Значит, и со стрессом они справлялись лучше. Кроме того, любители покопаться в земле в целом пребывали в более веселом настроении.

Это объясняет, почему прополка сорняков «освобождает голову» и улучшает общее самочувствие. Но если дачное хобби превращается в регулярный тяжелый труд — а именно так каждое лето происходит почти с 70 процентами россиян, выращивающих фрукты и овощи для семейного потребления — ситуация кардинально меняется.

Как выяснила международная команда ученых, систематическая физическая нагрузка повышает риск преждевременной смерти, прежде всего мужчин. Специалисты проанализировали 17 исследовательских работ на эту тему, в которых использовались данные двухсот тысяч человек.

Оказалось, что физический труд увеличивает риск преждевременной смерти у представителей сильного пола на 18 процентов. У женщин такой связи не наблюдалось.

Болезни вместо овощей

Согласно статистике, каждый год в начале мая, когда люди массово выезжают на дачи, наблюдается всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи называют это «огородной болезнью». Дело в том, что излюбленные трудовые позы огородников — прополка грядок сидя на корточках или сильно согнув спину и низко наклонив голову — способны спровоцировать сердечный приступ, инфаркт и инсульт.

Так, если долго работать с низко опущенной головой, нарушается отток крови, из-за чего возможен скачок артериального давления вплоть до потери сознания и инсульта. Поза «сидя на корточках» тоже гарантирует повышенное давление и даже гипертонический криз. Кроме того, из-за такой работы весьма вероятны боли в коленных и тазобедренных суставах, а также в пояснице.

Больше всего страдает позвоночник. Если пропалывать грядки, согнув спину и опустив голову, позвоночник выгибается назад и межпозвонковые диски в поясничном отделе испытывают сильную нагрузку. Это вызывает остеохондроз или его обострение, радикулит, боли в седалищном нерве.

Также небезопасны скручивающие движения, когда дачник отбрасывает землю лопатой вбок или перекладывает что-то в сторону от себя. Это способствует повреждению межпозвонковых дисков и, как следствие, развитию остеохондроза и грыжи.

Ядовитые помощники

Альтернатива многочасовой прополке — гербициды, которыми травят сорняки. Этими ядохимикатами опыляют заросшие участки огорода или же кисточкой наносят на листочки нежелательных растений.

Если немного ошибиться с дозой, можно отравиться самому или же испортить почву, после чего на ней вообще ничего не вырастет. Кроме того, сейчас все больше научных данных об эффектах нелинейного воздействия химикатов и малых доз.

Так, одно из наиболее популярных средств — глифосат — недавно связали с неходжкинскими лимфомами и миеломой — злокачественными заболеваниями крови. Международное агентство по изучению рака при ВОЗ включило это вещество, вместе с четырьмя другими органофосфатными гербицидами и инсектицидами, в группу 2A — вероятно канцерогенных для человека.

Источник: РИА Новости