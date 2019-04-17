КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую центр! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам комнату в общежитии!!!
Продам комнату!!!
Продам комнату в общежитии!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Провалились под лед рыбаки на мотособаке на Обском море недалеко от Бердска

Восстановить сгоревший Нотр-Дам за 5 лет пообещал президент Франции

Мандат депутата вручат 18 апреля победившему на выборах единороссу в Бердске

Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль» после критики

Деньги на поминки украли цыганки в автобусе у жительницы Бердска

Выгнали из студии «Первого канала» эксперта за сравнение пожара Нотр-Даме и Дома профсоюзов в Одессе

Смертельно опасной признали работу на дачах

Раненного в живот полицейского пятые сутки спасают в реанимации Бердска

Сводка: Нарушения на выборах, угон и драки с увечьями расследуют полицейские Бердска

Дерипаска: Санкции США основаны на «грязной лжи»

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Сводка: Нарушения на выборах, угон и драки с увечьями расследуют полицейские Бердска

За административные нарушения в отдел доставили 36 человек. За неделю в бердский отдел МВД поступило 430 сообщений о правонарушениях и преступлениях.(ВИДЕО)

17.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Сводка: Нарушения на выборах, угон и драки с увечьями расследуют полицейские Бердска

На прошлой неделе полицейские провели несколько оперативно-профилактических мероприятий: «Надзор», «Нелегал», «Участок», «Дебитор».

За прошлую неделю зарегистрировано 430 сообщений о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. Из общего числа — 18 преступлений, сообщил на совещании чиновников 15 апреля начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.

— Проводились оперативно-профилактические мероприятия «Надзор», «Нелегал», «Участок». Есть результаты. Также проводили мероприятия по соблюдению гражданами миграционного законодательства. Выявлены семь нарушений, в отношении четверых граждан принято решение о выдворении. Проводили мероприятие «Дебитор» по взысканию просроченной задолженности. Нераскрытыми остались кражи. Раскрыты угон и тяжкие телесные повреждения. В изолятор временного содержания помещали трех человек в качестве подозреваемых в преступлениях. За административные нарушения в отдел доставляли 36 человек. Выявлено 37 административных нарушений, — рассказал Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева

Мэр Евгений Шестернин поинтересовался, есть ли какие-то замечания по прошедшим выборам.

Нарушений общественного порядка зарегистрировано не было, но выявлены два факта нарушения выборного законодательства, отметил Соколов.

— Административное производство возбудили, протокол административный пока не составили, разбираемся, — подчеркнул Владимир Васильевич.

Евгений Шестернин поблагодарил Соколова за организацию дежурства на избирательном участке.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 апреля в Бердске проходили довыборы в горсовет. Жители округа №20 выбирали своего депутата. Избиратели голосовали за претендента на последний, 33-й, депутатский мандат. Не обошлось без скандала.

Член территориальной избирательной комиссии Михаил Перфилов рассказал, что с жалобой на нарушение «периода тишины» со стороны кандидата от «Единой России» Андрея Пилько обратился выдвиженец от КПРФ Дмитрий Титов.

— ТИК уже рассмотрел жалобу и принял решение направить материалы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, — прокомментировал Перфилов. — Были незаконно размещены агитационные материалы. Мы тоже усмотрели нарушение по признакам состава. ст. 5.10 КоАП.

По словам Михаила Сергеевича, это не является поводом для снятия Пилько с выборов. Предусмотрен штраф в размере от 1000 до 20 000 рублей — в зависимости от тяжести содеянного.

Кандадат-единоросс незаконно разместил плакаты на одном из домов и на столбах непосредственно в день голосования.

По результатам голосования большинство избирателей отдали свой голос за Андрея Пилько.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 54:32:010088:02 Провалились под лед рыбаки на мотособаке на Обском море недалеко от Бердска О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «Восток»

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Кражи, кражи и ещё раз кражи… Кажется полиция их перестала раскрывать… Которые раскрытые угон и ножевые, так они очевидные… Чем занимаются в полиции, непонятно…

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика