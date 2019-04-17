Сводка: Нарушения на выборах, угон и драки с увечьями расследуют полицейские Бердска

На прошлой неделе полицейские провели несколько оперативно-профилактических мероприятий: «Надзор», «Нелегал», «Участок», «Дебитор».
За прошлую неделю зарегистрировано 430 сообщений о происшествиях и преступлениях в отделе МВД по Бердску. Из общего числа — 18 преступлений, сообщил на совещании чиновников 15 апреля начальник ОМВД по Бердску Владимир Соколов.
— Проводились оперативно-профилактические мероприятия «Надзор», «Нелегал», «Участок». Есть результаты. Также проводили мероприятия по соблюдению гражданами миграционного законодательства. Выявлены семь нарушений, в отношении четверых граждан принято решение о выдворении. Проводили мероприятие «Дебитор» по взысканию просроченной задолженности. Нераскрытыми остались кражи. Раскрыты угон и тяжкие телесные повреждения. В изолятор временного содержания помещали трех человек в качестве подозреваемых в преступлениях. За административные нарушения в отдел доставляли 36 человек. Выявлено 37 административных нарушений, — рассказал Владимир Соколов.
Автор видео Галина Панчева
Мэр Евгений Шестернин поинтересовался, есть ли какие-то замечания по прошедшим выборам.
Нарушений общественного порядка зарегистрировано не было, но выявлены два факта нарушения выборного законодательства, отметил Соколов.
— Административное производство возбудили, протокол административный пока не составили, разбираемся, — подчеркнул Владимир Васильевич.
Евгений Шестернин поблагодарил Соколова за организацию дежурства на избирательном участке.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 апреля в Бердске проходили довыборы в горсовет. Жители округа №20 выбирали своего депутата. Избиратели голосовали за претендента на последний, 33-й, депутатский мандат. Не обошлось без скандала.
Член территориальной избирательной комиссии Михаил Перфилов рассказал, что с жалобой на нарушение «периода тишины» со стороны кандидата от «Единой России» Андрея Пилько обратился выдвиженец от КПРФ Дмитрий Титов.
— ТИК уже рассмотрел жалобу и принял решение направить материалы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, — прокомментировал Перфилов. — Были незаконно размещены агитационные материалы. Мы тоже усмотрели нарушение по признакам состава. ст. 5.10 КоАП.
По словам Михаила Сергеевича, это не является поводом для снятия Пилько с выборов. Предусмотрен штраф в размере от 1000 до 20 000 рублей — в зависимости от тяжести содеянного.
Кандадат-единоросс незаконно разместил плакаты на одном из домов и на столбах непосредственно в день голосования.
По результатам голосования большинство избирателей отдали свой голос за Андрея Пилько.
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Кражи, кражи и ещё раз кражи… Кажется полиция их перестала раскрывать… Которые раскрытые угон и ножевые, так они очевидные… Чем занимаются в полиции, непонятно…
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