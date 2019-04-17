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Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль» после критики

В радиоэфире балерина предложила всем бедным лучше работать, а недовольным — уехать из страны. Оппозиционер ответил.

17.04.2019 Фото: volochkova_art / Instagram Нет комментариев
 
Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль» после критики

Волочкова славится тем, что везде садится на шпагат

Экс-солистка Большого театра, балерина Анастасия Волочкова вызвала оппозиционного политика Алексея Навального на «шпагатную дуэль» после того, как он раскритиковал ее выступление в эфире «Эха Москвы», где балерина рекомендовала всем, кто недоволен жизнью в России, уехать из страны.

«Оказалось, что мои слова в поддержку [Владимира] Путина < …> задели оппозиционера [Алексея] Навального. < …> И если мой шпагат (а это элемент моей профессии) не дает покоя Навальному (видимо, это его сексуальная фантазия), то это показатель того, что его дешевая политика схожа с творческим миром, не принимающим конкуренции. Господин Навальный, хочу вам сказать, я-то своим шпагатом могу гордиться, как и всем моим творчеством, которым я прославляла Россию на мировых сценах! А чем можете гордиться вы? Тем, что вы, как „засланный казачок“, хотите внести смуту в сознание людей России? Позор вам! < …> Вызываю вас на „шпагатную дуэль“! И посмотрим, длина и стройность чьего шпагата объединит Россию с мировым сообществом», — написала Волочкова в своем Instagram.

Тем самым балерина ответила на критику Навального в свой адрес. Дело в том, что Навальный на своем YouTube-канале раскритиковал Волочкову за ее выступление в эфире «Эха Москвы», заявив, что балерина — «символ путинской России, < …> богемы и элиты». Навальный иронично заметил, что «самая большая проблема России в том, что никто (кроме самой Волочковой) не может делать такие шпагаты».

В эфире «Эха Москвы» экс-солистка Большого театра говорила, что все те, кто недоволен жизнью в России, могут «встать и выехать из страны». «Пусть они (люди, находящиеся за чертой бедности — прим. ред.) работают, а не курят на завалинке бычок. Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний. Почему мы не можем винить сами себя? Хочется всегда сказать: „Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?“» — говорила Волочкова.

Напомним, ранее на дуэль Алексея Навального вызывал глава Росгвардии Виктор Золотов. Он обещал сделать из политика «сочную отбивную». Поводом для вызова на дуэль стало то, что 23 августа 2018 года Навальный рассказал о том, что «Мясокомбинат „Дружба народов“» решением правительства РФ получил эксклюзивное право поставлять продовольствие для Росгвардии, из-за чего предприятие завышает закупочные цены, а также поставляет просроченные продукты. После выхода расследования глава службы войск национальной гвардии Виктор Золотов назвал факты, изложенные в публикации Навального, ложными и вызвал политика на дуэль.

Когда же Навальный предложил Золотову устроить дебаты на одном из федеральных каналов, глава Росгвардии отказался.

Источник: znak.com


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