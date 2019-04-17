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Ржавую ограду вдоль дорог заменит подрядчик по гарантийному ремонту в Бердске

Город ждет генеральная уборка — помоют из «керхера» дорожные ограждения, знаки, остановочные платформы и даже елки.

17.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой 8 коммент.
 
Ржавую ограду вдоль дорог заменит подрядчик по гарантийному ремонту в Бердске

За зиму ограждения покрылись налетом грязи и ржавчины

Возмущались состоянием дорожных ограждений на общественном обсуждении ремонта дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» жители Бердска.

Бердчанка Людмила Волчкова спросила, будет ли проходить какая-либо работа по защитным ограждениям на дорогах — они все ржавые и грязные. Очень неприглядный вид, отметила Людмила Волчкова.

— Вы говорите об ограждениях, которые покрылись коррозией. Если они попадают в рамки гарантийного срока, то их поменяют. А если они грязные, так будет мыть. У нас улично-дорожная сеть сейчас моется. Работа пошла. И ограждения, и дорожные знаки, и остановочные платформы — все моется из «керхера». Все запланировано, — заверил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

И елки будем мыть, отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.


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(8) Комментариев

  1. Последний барак на Фергане

    По всему городу «страшные» ограждения. :-! :-! :-!

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  2. Аноним

    Чисто по-нашему вот это всё…

    Thumb up 7 Thumb down 1

  3. Аноним

    Вечный гешефт!!!! :-D :-D :-D
    Ставишь оградку.
    Меняешь оградку.
    Опять ставишь….
    По сути лучше не становится, а деньги выделяются.
    Зато на асфальт хватит денег только на 1/3, а про тротуары вообще забили. :(
    Кстати, положить метр асфальта стоит столько, как метр оградки. Но с оградкой мороки меньше.

    Thumb up 9 Thumb down 1

  4. Аноним

    лучше по гарантии Маяковского отремонтируйте

    Thumb up 6 Thumb down 2

  5. Аноним

    «помоют из «керхера» …….. и даже елки.И елки будем мыть, отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.»

    Что за извращённый способ, убийства живого дерева, напором воды в восемь атмосфер?

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  6. Зима

    Пока гарантия действует, оградки поменяют.
    Кончится гарантия — кончатся оградки. Будут стоять ржавые и кривые.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  7. Аноним

    А кто заменит должен отремонтировать забор, который снесли по авариям автомобильным. Рядом с домом по улице Свердлова 57, и где медучилище .Убрали пролеты и все.

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  8. Аноним

    Начальник УЖКХ Максим Совбанов!
    Уберите наконец МНОГОЛЕТНЮЮ грязь в парковочном кармане около дома Ушакова 3. Минимум 5 лет никто нормально не убирал.
    Дорога около Ушакова 1 тоже вся в грязи по обочинам.

    Из хорошего: тротуары по данным адресам в прекрасном состоянии.

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