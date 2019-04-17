Ржавую ограду вдоль дорог заменит подрядчик по гарантийному ремонту в Бердске

Возмущались состоянием дорожных ограждений на общественном обсуждении ремонта дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» жители Бердска.

Бердчанка Людмила Волчкова спросила, будет ли проходить какая-либо работа по защитным ограждениям на дорогах — они все ржавые и грязные. Очень неприглядный вид, отметила Людмила Волчкова.

— Вы говорите об ограждениях, которые покрылись коррозией. Если они попадают в рамки гарантийного срока, то их поменяют. А если они грязные, так будет мыть. У нас улично-дорожная сеть сейчас моется. Работа пошла. И ограждения, и дорожные знаки, и остановочные платформы — все моется из «керхера». Все запланировано, — заверил начальник УЖКХ Максим Совбанов.

И елки будем мыть, отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.