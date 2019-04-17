Незаконно наторговал землями на 8 млн рублей чиновник сельсовета под Бердском
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Раненного в живот полицейского пятые сутки спасают в реанимации Бердска
Срочно потребовался заместитель спикеру горсовета Бердска
Ржавую ограду вдоль дорог заменит подрядчик по гарантийному ремонту в Бердске
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Прокуроры нашли двойные начисления за вывоз мусора в Новосибирской области
По всему городу «страшные» ограждения.
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Чисто по-нашему вот это всё…
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Вечный гешефт!!!!
Ставишь оградку.
Меняешь оградку.
Опять ставишь….
По сути лучше не становится, а деньги выделяются.
Зато на асфальт хватит денег только на 1/3, а про тротуары вообще забили.
Кстати, положить метр асфальта стоит столько, как метр оградки. Но с оградкой мороки меньше.
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лучше по гарантии Маяковского отремонтируйте
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«помоют из «керхера» …….. и даже елки.И елки будем мыть, отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.»
Что за извращённый способ, убийства живого дерева, напором воды в восемь атмосфер?
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Пока гарантия действует, оградки поменяют.
Кончится гарантия — кончатся оградки. Будут стоять ржавые и кривые.
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А кто заменит должен отремонтировать забор, который снесли по авариям автомобильным. Рядом с домом по улице Свердлова 57, и где медучилище .Убрали пролеты и все.
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Начальник УЖКХ Максим Совбанов!
Уберите наконец МНОГОЛЕТНЮЮ грязь в парковочном кармане около дома Ушакова 3. Минимум 5 лет никто нормально не убирал.
Дорога около Ушакова 1 тоже вся в грязи по обочинам.
Из хорошего: тротуары по данным адресам в прекрасном состоянии.
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