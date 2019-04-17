Восстановить сгоревший Нотр-Дам за 5 лет пообещал президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении в течение пяти лет реконструировать собор Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара.
«Мы отстроим собор Нотр-Дам еще более красивым. И хочу, чтобы это было закончено за пять лет. Мы это можем сделать, мы будем мобилизованы», — сказал Макрон в своем обращении к нации во вторник.
«Француженки, французы, и все вы — иностранцы, которые любят Францию и любят Париж, я хочу сказать вам сегодня, что разделяю вашу боль и вашу надежду. И сейчас нам надо действовать, и мы будем действовать, у нас получится», — подчеркнул французский лидер.
В своей речи, которая длилась около шести минут, Макрон отметил работу пожарных, которые, беря на себя значительные риски, тушили пламя, которое охватило Нотр-Дам. «То, что мы видели этой ночью в Париже, это способность мобилизоваться, объединяться, чтобы бороться», — добавил он.
Макрон также сообщил, что в следующие дни обратится к народу по теме прошедших национальных дебатов, которые были организованы в ответ на манифестации «желтых жилетов».
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.
По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия — случайный характер возгорания.
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Прикольное обещание, учитывая что на второй срок его точно не переизберут — почему бы и не поболтать, да?
А по факту: халатность!
Только вот виновных искать не хотят…. хотя понятно почему: ведь иначе придется признать прогнившей всю систему гос. контроля над работами и тратой бюджетных средств.
Ничем там не лучше чем у нас на поверку оказывается: воровство, безалаберность, наплевательство, отсутствие ответственности и нарушение всех норм, после чего еще и покрывательство своих
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