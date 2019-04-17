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Пенсии вырастут до 20 тыс. рублей к 2024 году у неработающих пенсионеров

Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует и рост зарплат на 14,6% за 2019–2024 годы.

17.04.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
Пенсии вырастут до 20 тыс. рублей к 2024 году у неработающих пенсионеров

В ожидании пенсии

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года. Однако в реальном выражении — то есть с учетом инфляции — выплаты увеличатся только на 9,5%. О прогнозируемом увеличении говорится в Сценарных условиях и основных параметрах социально-экономического развития на этот год и плановый период 2020–2024 годов, подготовленных Минэкономразвития. Документ есть в распоряжении «Известий».

Таким образом, в год пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. Если в 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей, то к 2024 году он достигнет 20 тыс. рублей, рассказали в Минтруде.

Эксперты подчеркивают, что такая динамика укладывается в поручение президента России Владимира Путина индексировать выплаты на 1 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, Минэкономразвития прогнозирует и рост зарплат на 14,6% за 2019–2024 годы. Отмечается, что такие изменения станут возможными при стабильной инфляции.

Источник: iz.ru


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(4) Комментариев

  1. Житель Бердска

    Любители радужных картинок блин.
    В 2024 году 20000 рублей пенсии будут равносильны нынешним 10000 рублям. Народ еще больше обнищает к тому времени, если вообще сможет дожить до пенсии.

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  2. aleks

    А цены вырастут во сколько раз.

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  3. Аноним

    А в долларах рна даже уменьшится ))) Будет аж целых 99 бакинских рублей :-D

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  4. Аноним

    В прошлые выходные какая то новомодная оч.подвижная телепутешественница гуляла по Барселоне,и местные дедки на (не совсем корректный вопрос:а сколько у вас пенсия?)ответили :1500 евро и ее хватает на ЕДУ,КОМУНАЛКУ,ПУТЕШЕСТВИЯ,ОДЕЖДУ и БИЛЕТЫ НА ФУТБОЛ!!!!!Интереснненько что сказали бы наши пенсионеры получая 112500 руб.в месяц.,и заметьте это страна без природных богатств и холодных зим…

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