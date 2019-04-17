Незаконно наторговал землями на 8 млн рублей чиновник сельсовета под Бердском
Пенсии вырастут до 20 тыс. рублей к 2024 году у неработающих пенсионеров
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Любители радужных картинок блин.
В 2024 году 20000 рублей пенсии будут равносильны нынешним 10000 рублям. Народ еще больше обнищает к тому времени, если вообще сможет дожить до пенсии.
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А цены вырастут во сколько раз.
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А в долларах рна даже уменьшится ))) Будет аж целых 99 бакинских рублей
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В прошлые выходные какая то новомодная оч.подвижная телепутешественница гуляла по Барселоне,и местные дедки на (не совсем корректный вопрос:а сколько у вас пенсия?)ответили :1500 евро и ее хватает на ЕДУ,КОМУНАЛКУ,ПУТЕШЕСТВИЯ,ОДЕЖДУ и БИЛЕТЫ НА ФУТБОЛ!!!!!Интереснненько что сказали бы наши пенсионеры получая 112500 руб.в месяц.,и заметьте это страна без природных богатств и холодных зим…
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