Раненного в живот полицейского пятые сутки спасают в реанимации Бердска

В тяжелом состоянии до сих пор находится полицейский Бердска, которого ударил ножом рецидивист в минувшую субботу, 13 апреля. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» по указанию прокурора Бердска Романа Сивака СК изъял дело у полиция, возбудила уголовное дело по пункту З части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

-В составе преступления усматривается признаки ст. 317 УК РФ — покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов по мотиву мести. Поэтому делом с 15 апреля занимается Следственный комитет, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Роман Сивак.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» потерпевший мужчина находится в коме по наблюдением реаниматологов в бердской ЦГБ: преступник одним ударом ножа разрезал правоохранителю поджелудочную железу.

-В главном управлении МВД по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту причинения сотруднику МВД тяжкого вреда здоровью. Установлено, что в ходе ссоры на почве неприязненных отношений мужчина нанес ножевое ранение сотруднику полиции, который в личное время в гражданской форме одежды находился на одной из улиц Бердска. Потерпевший был госпитализирован в больницу. Задержан 22-летний ранее неоднократно судимый житель Бердска, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Состояние сотрудника на сегодняшний день — тяжелое, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главке сегодня, 17 апреля.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что раненый правоохранитель находится на службе сотрудника ППС. Ему действительно ранее приходилось задерживать преступника, нанесшего ему удар ножом.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» 13 апреля около 18.00 между отдыхающими на соседних участках в одном из СНТ Бердска произошел конфликт. Раненый, по информации «Курьер.Среда.Бердск», сам обратился в ЦГБ и до сих пор находится в больнице. Он получил проникающее ножевое ранение брюшной полости.

По предварительной информации, сотрудник отдела МВД по Бердску не был «при исполнении» во время инцидента. Кроме того, рецедивист напал на полицейского во время празднования свадьбы. Он оскорблял правоохранителя, а после вонзил ему клинок в живот.

Стоит отметить, что за нападение с ножом преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.