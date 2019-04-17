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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

17.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» №14/2019

Сегодня, 17 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №14/2019.

В номере вы прочтете:

1. Памперсы от соцстраха не получает инвалид.

2. Путевки в детсад не выписывают из-за сбоя программы.

3. Запретили ставить мешки с мусором на обочину.

4. Единоросс забрал последний депутатский мандат горсовета Бердска.

5. 96-летней фронтовичке не дают благоустроенную квартиру по программе Путина.

6. Женщина-спасатель не боится смерти.

7. БЭМЗ отмечает 60-летие праздником для людей и города.

8. Законно ли жарить шашлык во дворе 9-этажки? Пожарные против.

9. Обанкротившийся «Мастер и К» набрал кредитов на 1,3 млрд рублей.

10. Нашлась сестра у героя Великой Отечественной войны Петра Барбашова.

11. Деньги на салют в День Победы собирают у предпринимателей.

12. По заболеваемости ВИЧ Новосибирская область находится на втором месте в России.

13. В иждивенчестве обвинили дачников, оставшихся без воды.

14. Надежда Крупская спасла от ГУЛАГа отца жителя Бердска.

15. Инструкция: Как получить налоговые вычеты за покупку жилья и лечение.

На обложке — Униженная старость.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru

 


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