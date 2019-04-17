Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск» №14/2019
Сегодня, 17 апреля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №14/2019.
В номере вы прочтете:
1. Памперсы от соцстраха не получает инвалид.
2. Путевки в детсад не выписывают из-за сбоя программы.
3. Запретили ставить мешки с мусором на обочину.
4. Единоросс забрал последний депутатский мандат горсовета Бердска.
5. 96-летней фронтовичке не дают благоустроенную квартиру по программе Путина.
6. Женщина-спасатель не боится смерти.
7. БЭМЗ отмечает 60-летие праздником для людей и города.
8. Законно ли жарить шашлык во дворе 9-этажки? Пожарные против.
9. Обанкротившийся «Мастер и К» набрал кредитов на 1,3 млрд рублей.
10. Нашлась сестра у героя Великой Отечественной войны Петра Барбашова.
11. Деньги на салют в День Победы собирают у предпринимателей.
12. По заболеваемости ВИЧ Новосибирская область находится на втором месте в России.
13. В иждивенчестве обвинили дачников, оставшихся без воды.
14. Надежда Крупская спасла от ГУЛАГа отца жителя Бердска.
15. Инструкция: Как получить налоговые вычеты за покупку жилья и лечение.
На обложке — Униженная старость.
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