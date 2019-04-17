Законопроект о сносе хрущевок по всей России внесли в Госдуму

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно пояснительным материалам, законопроектом «вводится и подробно регулируется институт проекта реновации, определяются его типы, виды и формы реализации». Авторы отмечают, что «в настоящее время имеется опыт проведения реновации в Москве, который следует учитывать, но нельзя некритически перенести на другие субъекты РФ». Разработчики указывают, что «проведение реновации на территории всей страны нуждается в создании законодательной базы на федеральном уровне».
Авторы отмечают, что законопроект «предусматривает право собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, на получение равнозначного жилого помещения». При этом под реновацию не попадут дома, включенные в программу капитального ремонта, передает ТАСС.
Предусматривается два типа проектов реновации (бюджетные и инвестиционные) и три формы реализации (снос и строительство на высвободившемся земельном участке нового многоквартирного дома, реконструкция многоквартирного дома, снос многоквартирного дома и изменение целевого назначения земельного участка). Кроме того, документом предлагается возможность реализации проекта реновации не только в отношении отдельного многоквартирного дома, но и целого квартала, района или микрорайона (элемента планировочной структуры) с комплексным подходом к благоустройству территории.
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От подруги, живущей в Турции, слышала как «реновируют» там. Как правило где-то рядом на свободном участке строят новый дом и переселяют туда жителей одного из ближайших домов, подлежащих сносу. Жители могут выбрать: могут остаться там навсегда или пожить там, пока на месте их дома не построят новый. Причем они могут либо получить такую же по площади квартиру, либо доплатить за большую.
Кроме того, если они в состоянии выплатить разницу за год-два, то можно обойтись без ипотеки, они просто платят застройщику регулярными платежами.
И кстати, квартиры там сдают готовыми, никакой самоотделки. Это все, напомню, в Турции, которую мы привыкли считать нищей и отсталой.
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