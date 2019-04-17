Законопроект о сносе хрущевок по всей России внесли в Госдуму

Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии. Текст размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно пояснительным материалам, законопроектом «вводится и подробно регулируется институт проекта реновации, определяются его типы, виды и формы реализации». Авторы отмечают, что «в настоящее время имеется опыт проведения реновации в Москве, который следует учитывать, но нельзя некритически перенести на другие субъекты РФ». Разработчики указывают, что «проведение реновации на территории всей страны нуждается в создании законодательной базы на федеральном уровне».

Авторы отмечают, что законопроект «предусматривает право собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, включенном в программу реновации, на получение равнозначного жилого помещения». При этом под реновацию не попадут дома, включенные в программу капитального ремонта, передает ТАСС.

Предусматривается два типа проектов реновации (бюджетные и инвестиционные) и три формы реализации (снос и строительство на высвободившемся земельном участке нового многоквартирного дома, реконструкция многоквартирного дома, снос многоквартирного дома и изменение целевого назначения земельного участка). Кроме того, документом предлагается возможность реализации проекта реновации не только в отношении отдельного многоквартирного дома, но и целого квартала, района или микрорайона (элемента планировочной структуры) с комплексным подходом к благоустройству территории.