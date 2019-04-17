Прокуроры нашли двойные начисления за вывоз мусора в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области проверила исполнение управляющими организациями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) законов при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу по вывозу ТКО.

Прокуроры выявили 26 нарушений законодательства в указанной сфере, внесли 23 представления, возбудили 1 дело об административном правонарушении, сообщили в облпрокуратуре.

После прокурорского вмешательства организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 123 гражданам произведен перерасчет незаконно начисленной платы за вывоз ТКО на общую сумму почти 17 тыс. рублей.

Например, прокурор Советского района установил, что ООО УК «Печатников, 6» в 2019 году продолжило начислять собственникам помещений многоквартирного дома плату за «услуги по вывозу ТБО», подлежащую исключению из состава платы за содержание и текущий ремонт.

Прокурор района в отношении руководителя управляющей организации возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии), внес ему представление. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Барабинский межрайонный прокурор внес представление руководителю МУП «Жилкомхоз», установив факт взимания с граждан платы за вывоз ТКО, рассчитанной исходя из квадратных метров общей площади жилого помещения, а не с человека, как предусмотрено законодательством. После прокурорского вмешательства 85 гражданам произведен перерасчет необоснованно начисленной платы на сумму более 12 тыс. рублей, незаконная деятельность предприятием прекращена, должностное лицо предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуроры Железнодорожного, Калининского, Центрального районов Новосибирска, прокурор, Каргатского района выявили нарушения требований законодательства, выразившиеся в незаключении управляющими организациями договоров с региональным оператором на оказание коммунальной услуги по вывозу ТКО.

После внесения 14 представлений руководители управляющих организаций направили региональному оператору предложения о заключении договоров на предоставление коммунальной услуги по вывозу ТКО, 4 должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Прокурор Каргатского района установил, что вопреки требованиям законодательства, а также условиям заключенного договора оказания коммунальных услуг по вывозу ТКО, в соответствии с которым в жилом помещении получателя услуг зарегистрировано и проживает 2 человека (индивидуальный жилой дом), региональный оператор производил начисления из расчета 3-х зарегистрированных граждан. Поскольку в ходе проверки региональный оператор перерасчет не произвел, начисление платы за вывоз ТКО в соответствие с договором не привел, прокурор района внес руководителю регионального оператора представление (находится на рассмотрении).

Работа на этом направлении продолжена.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердская прокуратура тоже приступила к проверке. По словам прокурора Бердска Романа Сивака, проверяют не только начисления, но и жалобы горожан.

-Проверка назначена на большой срок. Будем проверять в течение года. Заявления приходят. Люди жалуются не на двойные начисления, а на уровень тарифов, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Роман Андреевич сегодня, 17 апреля.

Напомним, что с 1 января 2019 года каждый человек ежемесячно должен платить за вывоз мусора 92,42 рубля.