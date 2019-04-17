Незаконно наторговал землями на 8 млн рублей чиновник сельсовета под Бердском

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками, сообщили 16 апреля в управлении СКР по Новосибирской области.
Следователем следственного отдела по Советскому району Новосибирска регионального СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего бывшего специалиста по вопросам земельных отношений Барышевского сельсовета Новосибирского района по обвинению в семи эпизодах ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), двух эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). А также 32-летней женщины по обвинению в семи эпизодах ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и в четырех эпизодах ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).
В ходе следствия установлено, что с 2016-го по 2018 год, специалист по вопросам земельных отношений Барышевского сельсовета совместно со своей знакомой разработали преступную схему по хищению земельных участков.
В дальнейшем злоумышленники подыскивали лиц, на которых впоследствии регистрировался земельный участок, подготавливали пакет документов и путем обмана главы администрации Барышевского сельсовета предоставляли ему на подпись подложные документы о выделение земельного участка.
За весь период преступной деятельности администрации Новосибирского района причинен имущественный вред в виде незаконного выбытия земельных участков из государственной собственности на сумму более 8 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Барышевский сельсовет находится на границе с Бердском со стороны Нового поселка.
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