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Британия сдерживает «российскую агрессию» в Эстонии вертолетами

Лондон наблюдает «реальную угрозу со стороны России», объяснив этим переброску вертолетов Apache в Эстонию.

17.04.2019 Фото: Global Look Press/ZUMA Нет комментариев
 
Британия сдерживает российскую агрессию в Эстонии вертолетами

Британские вертолеты прибыли в Эстонию

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache для сдерживания «российской агрессии». Об этом 15 апреля сообщил британский телеканал Sky News.

По словам министра обороны Британии Гэвина Уильямсона, развертывание ударных вертолетов в Эстонии «жизненно важно».

Он также отметил, что наблюдает «реальную угрозу со стороны России», объяснив этим переброску вертолетов Apache в Эстонию.

15 апреля сообщалось, что британский спецназ в Эстонии наблюдает за «российской активностью» на границах.

Источник: iz.ru


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