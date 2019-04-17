Незаконно наторговал землями на 8 млн рублей чиновник сельсовета под Бердском
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
Вылечит от алкоголизма гормон семейного счастья
151 пьяного водителя задержали за три дня на дорогах Новосибирской области
Британия сдерживает «российскую агрессию» в Эстонии вертолетами
Старушке с ампутированными ногами привезли 15 упаковок памперсов жители Бердска
Кто купил хлебокомбинат в Бердске?
Допрос мэра Бердска: директор МК «Сибиряк» рассказал о вымогательстве у него земельных участков
Опасную яму у детской площадки рядом с «Лентой» засыпали глиной в Бердске