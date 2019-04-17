Британия сдерживает «российскую агрессию» в Эстонии вертолетами

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache для сдерживания «российской агрессии». Об этом 15 апреля сообщил британский телеканал Sky News.

По словам министра обороны Британии Гэвина Уильямсона, развертывание ударных вертолетов в Эстонии «жизненно важно».

Он также отметил, что наблюдает «реальную угрозу со стороны России», объяснив этим переброску вертолетов Apache в Эстонию.

15 апреля сообщалось, что британский спецназ в Эстонии наблюдает за «российской активностью» на границах.

Источник: iz.ru