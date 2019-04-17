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151 пьяного водителя задержали за три дня на дорогах Новосибирской области

23 из них попались пьяными за рулем повторно, а 48 водителей отказались проходить алкотест. За пьяное вождение предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей.

17.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
151 пьяного водителя задержали за три дня на дорогах Новосибирской области

Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги профилактических мероприятий

В период с 12 по 15 апреля 2019 года в Новосибирской области проводились рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».

За указанный период сотрудниками ГИБДД выявлен 151 водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, из которых 48 водителей от прохождения медицинского освидетельствования отказались, а 23 — задержаны при управлении автомобилем в состоянии опьянения повторно.

За период проведения рейдовых мероприятий сотрудниками региональной Госавтоинспекции раскрыто 5 преступлений.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, также может повлечь уголовную ответственность в случае, если водитель уже привлечен к административному наказанию за данное правонарушение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеет судимость за совершение ДТП в состоянии опьянения.

Статей 264.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание от крупного штрафа в размере 200-300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

ГИБДД Новосибирской области обращается к гражданам с просьбой своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и могут находиться в нетрезвом состоянии, ближайшему наряду ДПС или по телефону «112».


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