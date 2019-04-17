КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию!!!
продам 1 ком квартиру в новом доме
продам большую комнату
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую центр! 89137665850 Светлана
Продам 1-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ржавую ограду вдоль дорог заменит подрядчик по гарантийному ремонту в Бердске

Сняли с рейса актера Панкратова-Черного в Барнауле за неадекватное состояние

Пьяными автоматически считаются сбежавшие с места ДТП водители

Прокуроры нашли двойные начисления за вывоз мусора в Новосибирской области

Медведев о бедности россиян: Некоторые просто выживают

До понтонного моста на Гуменке будут ходить маршрутки №15 и 18 в Бердске

Зарезали за отказ танцевать лезгинку уроженцы Дагестана посетителя бара в Севастополе

Впал в кому после отека мозга известный писатель Дмитрий Быков в Уфе

Привез памперсы Фонд соцстраха страдающему инвалиду после публикации «Курьер. Среда. Бердск»

Майские указы Путина по зарплате выполнила Новосибирская область

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Сдам комнаты в офисе на ул.Ленина, 38, ул.Свердлова, 12а

Комната по ул. Ленина, 38 — 7 кв.м.

17.04.2019 Нет комментариев
 
Сдам комнаты в офисе на ул.Ленина, 38, ул.Свердлова, 12а

Сдаются комнаты в нежилых помещениях в центре Бердска по ул.Ленина, 38, ул.Свердлова,12 а.

Вход в офис через отдельный вход — ул.Ленина, 38, Свердлова, 12а.

Свежий ремонт, пластиковые окна. Туалет.

Частично — мебель.

Комната —  7 кв.м.

Звонить 8(383-41) 2-15-51, 8-913-900-88-48.

По Свердлова, 12а  — полностью офис, или комнаты по отдельности — ДОЛГОСРОЧНО.

1 комната — 14 кв.м. (11 тыс. рублей), 2 комната — 19,3 кв.м. (15 тыс. рублей ), 3 комната — 19, 4 кв. м. (15 тыс. рублей) плюс коммуналка.

Очень хороший ремонт. Туалет, охрана, мебель.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ржавую ограду вдоль дорог заменит подрядчик по гарантийному ремонту в Бердске Сняли с рейса актера Панкратова-Черного в Барнауле за неадекватное состояние Пьяными автоматически считаются сбежавшие с места ДТП водители

Комментирование закрыто.

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика