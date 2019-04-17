Фотомарафон «Победители» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

9 Мая мы посвящаем традиционный фотопроект. Вы можете рассказать о своих родных – участниках войны, тружениках тыла. В мае акция выйдет на страницах газеты.
Приближается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. «Курьер. Среда. Бердск» запускает проект «Победители», для того чтобы рассказать о фронтовиках, представить их воспоминания, поведать, как сложились их судьбы после войны.
До 1 мая мы ждем фотографий из семейных архивов. Вы можете сопроводить их историями. Присылайте их на ящик bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Победители».
Они будут опубликованы в газете, на сайте сайте www.kurer-sreda.ru и в нашей группе в соцсети Вконтакте. Вполне вероятно, наш проект получит продолжение и превратится в книгу.
Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.