Допрос мэра Бердска: директор МК «Сибиряк» рассказал о вымогательстве у него земельных участков

Сегодня, 16 апреля, в судебном заседании по уголовному делу экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина, обвиняемого в «хищении воды» на 170 млн рублей, допросили мэра Бердска Евгения Шестернина.

Он рассказал суду, что к нему обратился руководитель МК «Сибиряк» Владимир Дыненков, сообщив, что коммерческий директор КБУ Сергей Орлов, обратился к нему, желая получить от него земельные участки. Шестернин понял, что происходят некие незаконные действия со стороны Орлова в отношении Дыненкова, со слов последнего.

Об этом глава города сообщил замдиректора предприятия «Спецавтохозяйство» Сергею Оленичу, который в этот момент находился рядом. Шестернин предложил обсудить этот вопрос с Орловым с тем, чтобы он прекратил «совершать противоправные действия». Тоже самое, по словам мэра, он сказал и Кожину.

Как пояснил суду Евгений Анатольевич, «в саму ситуацию» он не вникал, ее не контролировал и больше ему ничего не известно об обстоятельствах дела.

По существу уголовного дела Шестернин пояснил, что затрудняется ответить, так как есть определенные доказательства. И если суд установит наличие ущерба со стороны Кожина и его пособников, — это решение суда. По словам мэра, в ситуацию он не вникал, и если какие-то расчеты были, то об их объективности может сказать только суд.

В отличие от других свидетелей Евгения Шестерина допросили довольно быстро — в течение 15 мин. Напомним, что Сергея Орлова, ключевого свидетеля обвинения, который стал инициатором проверок и выявления «хищения воды» на 170 млн рублей, допрашивали три дня.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тема вымогательства со стороны Орлова не была тайной за семью печатями. Об этом рассказала на допросе 20 марта бывший замглавы по ЖКХ Лариса Степанова, отвечая на вопрос помощника прокурора Бердска Анны Беловой, обсуждалась при главе тема «Сибиряка».

На одном из совещаний по работе КБУ глава Бердска Евгений Шестернин озвучил ситуацию, вспомнила Степанова. Он сказал, по ее словам, примерно следующее: отдельные нехорошие сотрудники КБУ попытались вымогать у Дыненкова, вымогательством занимались, пытались совершить противоправные действия в Речкуновской зоне.

Во всяком случае так свидетель интерпретировала слова Шестернина:

— Так я поняла из контекста. О том что Орлов пытался вымогать у Дыненкова, я уже была наслышана. Но кто первый мне об этом сказал, я не могу пояснить. Не могу вспомнить, много событий прошло.

По словам Ларисы Владимировны, она узнала об этом в декабре 2017 года. Ей сказали, что Орлов пытался вымогать у Дыненкова земельными участками якобы в связи с тем, что в «Сибиряке» он нашел несанкционированные врезки по воде.

— На пороге моего кабинета в декабре 2017 года Орлов сообщил мне, что нашел незаконные врезки и бездоговорное потребление воды. Не сказал, где. Я ему ответила: «Арбитраж в помощь». Больше я с ним на эту тему не говорила, — подчеркнула Степанова.

Совещание, где говорили о вымогательстве, было посвящено финансовой деятельности КБУ за год, вопросы, связанные непосредственно с врезками и долгами МК «Сибиряк», не обсуждали, рассказала Лариса Владимировна:

— Но глава сказал Кожину: «Разберитесь». Когда мы спускались вниз, со мной была Елена Викторовна из ПАТП, которая входит в наблюдательный совет. Она спросила: «Что это было?». Но я не стала пояснять, так как я на тот момент не совсем владела ситуацией.

— Когда-нибудь Шестернин давал Кожину указание рассмотреть вопрос о снижении задолженности МК «Сибиряк» перед МУП КБУ? — продолжила допрос свидетеля гособвинитель Анна Белова.

— Глава не мог… Повторю, он сказал эту речь про сотрудника (КБУ) и попросил разобраться, — ответила Лариса Степанова.

Отвечая на вопрос адвоката Евгения Нахабина, она заявила, что мэр Бердска Евгений Шестернин никогда не давал указания Кожину снизить сумму долга за потребленную жителями «Сибиряка» воду до 380 тыс. рублей. По ее мнению, эта цифра шла плюсом к 170 млн рублей, которые выразили в претензии Дыненкову.

Дело «о хищении воды»

Напомним, что по версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, якобы не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.