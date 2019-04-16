Упала на петуха и потеряла 9 литров крови пенсионерка из Новосибирска

Необыкновенный случай произошел в Новосибирске чуть более двух недель назад. Об этом сообщает сайт Минздрава Новосибирской области. Ночью 31 марта в клиническую больницу №25 автомобилем скорой помощи была доставлена женщина, находящаяся в состоянии геморрагического шока. Медикам требовалось в максимально короткий срок установить источник кровотечения, однако ни видимых травм, ни ран в приемном покое у женщины обнаружено не было. При этом было понятно, что счет идет на минуты.

«Основной целью на первом этапе было «успеть за кровопотерей», успеть адекватно восполнить потерянный объем циркулирующей крови», – отметил врач-трансфузиолог Евгений Воронов, и добавил, что только слаженная и профессиональная работа сотрудников реанимационного отделения позволила локализовать и выявить источник кровотечения.

Как выяснилось позднее, случай произошел совсем не тривиальный. Жительница Новосибирска, проживающая с не способным самостоятельно двигаться из-за инсульта мужем, находясь у себя дома, упала на статуэтку петуха. Получив ушиб мягких тканей полости рта и повредив крупную ветвь наружной сонной артерии, в общей сложности сибирячка потеряла девять литров крови. Напомним, что во взрослом человеке в среднем циркулирует 5-6 литров крови, и потеря 30% крови уже может привести к крайне тяжелым последствиям.

Медиков вызвал сосед супружеской пары, услышав заполошные крики мужа пострадавшей. К счастью, женщина из последних сил доползла до двери и отперла замки, после чего потеряла сознание на пороге. Без чувств у двери, лежащей в огромной луже крови, ее и обнаружили прибывшие сотрудники скорой.

Уже в больнице в крайне непростых условиях медики установили источник кровотечения, провели комплексные реанимационные мероприятия (в том числе понадобилось организовать искусственную вентиляцию легких, перевязать наружную сонную артерию), стабилизировали состояние пациентки, и в конечном итоге вернули находящуюся на грани смерти женщину к жизни.

Как отмечают медики, организм женщины быстро восстановился, и сегодня она уже торопится не только быть самостоятельной, но и помогать нуждающемуся в уходе супругу. «Я безмерно благодарна врачам городской клинической больницы №25 за то, что мы с мужем снова вместе! Для меня теперь 1 апреля – мой второй день рождения!», – поделилась радостью Нина Рогова.