Третью полосу на трассе Р-256 предложил построить ОНФ власти Бердска

Прошло общественное обсуждение ремонта дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) на прошлой неделе в горадминистрации Бердска. Присутствующие задали очень много вопросов, касающиеся городских дорог.

Депутат бердского горсовета депутатов Елена Белова обратилась к присутствующему на собрании координатору проекта ОНФ «Дорожная инспекция» Александру Стефанову:

— Научите, подскажите, как нам быть. Я лично обращалась, обращался наш комитет по промышленности и строительству в министерство строительства. У нас в Бердске есть проблема, касающаяся федеральной трассы. Она проходит по городу. Нам ответили, что реконструкция была в 2017 году. Реконструкции больше не предвидится, но когда планировали эту реконструкцию, никак не учли то, что федеральная трасса идет по городу. То что там нет расширительных полос. Идут две полосы. Люди встали, чтобы повернуть в Бердск со стороны Искитима. И дальше — одна полоса в Новосибирск. Разгонных полос нет. У нас пробки в районе вокзала. Мы не знаем, куда стучаться. Рассматривали реконструкцию вокзала. Просили: порешайте вопрос по расширительной полосе в районе вокзала. Говорят, что вокзал не их вопрос. Сейчас проведут реконструкцию железнодорожного вокзала, а у нас будут пробки, в том числе в районе выезда с ул. Первомайской.

Данный участок дороги действительно относится к федеральному заказчику — Сибуправтодору, отметил Александр Стефанов. Он поинтересовался, обращались ли депутаты с официальными документами в Сибуправтодор с просьбой провести соответствующий капитальный ремонт либо реконструкцию, так как нужно знать их ответ, как владельцев, как собственников дорог, чем они аргументируют возможности и невозможности этих работ. В ближайшие несколько лет. После того, как заработает восточный обход, интенсивность несколько снизится. Сейчас несколько участков меняют владельцев. Дороги передаются в федеральную собственность, а какие-то региональному владельцу. Участок проходит через территорию муниципалитета, может быть, в этом направлении подумать, отметил Александр Борисович.

— Нужна аргументация, чтобы понять, на основании чего отказали, — акцентировал Стефанов.

Пока шло обсуждение других вопросов, Александр Борисович обсудил проблему, связанную с федеральной трассой, с коллегой, координатором центра мониторинга благоустройства городской среды Светланой Калининой.

— Эта часть федеральной части вполне подходит под БКД, но это не вопрос города Бердска. Если мы получим аргументированный документ, почему до сих пор этого не произведено, в принципе это можно включить в БКД, достигнуть показателей можно по снижению дорог, работающих в режиме перегрузок, — рассказала Светлана Калинина.