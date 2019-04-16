SOS: снежная буря с сильным ветром надвигается на Бердск

Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 18 апреля 2019 года в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, местами гололёдные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы до 25 м/с.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.
Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями.
Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.
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