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SOS: снежная буря с сильным ветром надвигается на Бердск

18 апреля в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, местами гололёдные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы до 25 м/с.

16.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
SOS: снежная буря с сильным ветром надвигается на Бердск

Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 18 апреля 2019 года в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, местами гололёдные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений.

Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.


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