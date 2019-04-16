Эвакуировали по автолестнице троих из горящей квартиры на 8 этаже пожарные в Бердске

Выгорела комната в квартире на 8-м этаже дома №5 в Северном микрорайоне Бердска днем 16 апреля. Пожар произошел около 15.30 во вторник. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», жителей горевшей квартиры пожарные эвакуировали с помощью автолестницы.

Сейчас их осматривают медики скорой помощи, прибывшие по вызову полиции, которая тоже выехала на место происшествия.

-В комнате выгорели домашние вещи. По автолестнице эвакуировали троих взрослых, которые находились в квартире. По предварительной информации, они не пострадали. Во всяком случае смогли сами спуститься с 8-го этажа, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко.

По его словам, не произошло задымления соседних квартир. Причины пожара пока неизвестны. Дознователь выехал на место происшествия для расследования.

Автор видео читатель Курьер. Среда. Бердск



В Бердске почти одновременно произошло два пожара. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новом поселке сгорели две пассажирские «газели» Никто не пострадал — маршрутки стояли на ремонте.