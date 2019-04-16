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Дальнобойщик из Волгограда украл сумку с деньгами на стоянке фур в Новосибирске

Водитель позарился на сумку, оставленную без присмотра в придорожном кафе. Потерпевший сам не смог догнать похитителя. Это сделали полицейские.

16.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Дальнобойщик из Волгограда украл сумку с деньгами на стоянке фур в Новосибирске

Полицейские возбудили уголовное дело

В Кировском районе Новосибирска полицейские задержали подозреваемого в грабеже, рассказали сегодня, 16 апреля. в управлении МВД по Новосибирской области.

14 апреля в отдел полиции № 8 «Кировский» поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник похитил у посетителя кафе по улице Петухова сумку с денежными средствами и банковскими картами. Сумма причиненного ущерба составила 2 тысячи рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого недалеко от кафе на автостоянке. Задержанным оказался ранее не судимый 47-летний житель города Волгограда, работающий водителем-дальнобойщиком.

Выяснилось, что мужчина зашел в кафе, расположенное на стоянке для фур, где, увидев оставленную без присмотра сумку, похитил ее. Владелец сумки попытался догнать злоумышленника, но тот успел скрыться среди большегрузных автомобилей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения. Похищенное имущество изъято. Проводится расследование.


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