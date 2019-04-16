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Медведев разрешил диспансеризацию по вечерам и в выходные

Премьер подписал постановление, вносящее изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Врачи за это будут вознаграждены.

16.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Медведев разрешил диспансеризацию по вечерам и в выходные

Диспансеризацию для россиян упростили

Диспансеризация в России будет проводиться не только в рабочие часы, но также в вечернее время и по субботам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями.

«Я подписал постановление, которое вносит изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — сказал Медведев. «Люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, и в субботу», — отметил он, говоря об одном из нововведений.

Медведев также сообщил, что введены четкие сроки постановки диагноза по онкологическим заболеваниям, которые составляют не более календарных 14 дней с даты назначения исследований. «Это, надеюсь, позволит упорядочить работу по таким существенным проблемам, которые связаны с тяжелыми заболеваниями», — отметил премьер-министр.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова признала, что граждане справедливо жаловались на неудобный порядок проведения диспансеризации. Принятые изменения нацелены на то, чтобы эти проблемы решить уже начиная с 2019 года, сказала зампред кабмина. В частности, по ее словам, в соответствии с посланием президента РФ Федеральному собранию, «предусмотрено, что граждане вправе пройти диспансеризацию в вечерние часы и в субботу».

Врачи должны быть поощрены
«При этом мы понимаем, что это дополнительная нагрузка на медицинские организации, поэтому для ее проведения субъекты РФ вправе привлекать врачей из стационаров. Кроме того, в программе прописано, что за это должны быть соответствующим образом поощрены врачи, если они работают сверхурочно и в субботу», — заметила Голикова.

Кроме того, как сообщила вице-премьер, регионы РФ должны будут в обязательном порядке определить перечень организаций, где диспансеризация и профосмотры будут проводиться в полном объеме, и эта информация должна быть размещена на сайтах департаментов здравоохранения субъектов РФ. По словам Голиковой, диспансеризация в первую очередь «будет нацелена на основные причины заболеваемости и смертности — это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания».

Голикова напомнила, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» ранее были утверждены показатели, согласно которым в 2019 году диспансеризация и профосмотры должны охватить более 61 млн граждан. «За два месяца [с начала года] такую диспансеризацию прошли 8 млн человек — чуть более 13% от той цифры, которая установлена на 2019 год», — сказала зампред кабмина.

Источник: ТАСС


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